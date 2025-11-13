Dar viena vagystė iš muziejaus: pagrobtos romėnų statulos

Naujienos apie drąsų apiplėšimą Damasko nacionalinio muziejaus klasikinio meno skyriuje pasirodė tuo metu, kai šalis kovoja su 14 metų trukusio pilietinio karo padariniais ir 54 metus trukusios Assado šeimos valdžios žlugimu 2024 m., rašo „The Independent“.
Muziejuje – didžiausiame sostinėje – saugomi vertingi senovės daiktai, atspindintys turtingą Sirijos istoriją. Nepaisant sustiprintų saugumo priemonių, įskaitant metalinius vartus ir stebėjimo kameras, įrengtas po karo pradžios, vagims pavyko įsibrauti į muziejų.
Du Sirijos Senovės daiktų ir muziejų generalinės direkcijos pareigūnai patvirtino incidentą kalbėdami anonimiškai dėl taisyklių, draudžiančių jiems viešai komentuoti. Vienas pareigūnas nurodė, kad iš muziejaus buvo pavogtos šešios marmuro statulos – ir pridūrė, kad šiuo metu vyksta tyrimas.
Kitas pareigūnas nurodė, kad vagystė įvyko sekmadienio naktį ir buvo pastebėta pirmadienio rytą, kai klasikinio meno skyriuje buvo rastos išlaužtos durys ir dingusios kelios romėnų laikų statulos. Tačiau pareigūnas atsisakė nurodyti tikslaus pavogtų daiktų skaičių.
Tai įvyko vos kelios savaites po to, kai vagys, persirengę statybininkais, pavogė keletą daiktų iš Prancūzijos brangenybių kolekcijos Luvro muziejuje Paryžiuje.
Prancūziškosios brangenybės, kurių vertė siekia apie 88 mln. eurų, kadaise priklausė monarchams, tarp jų – Napoleonui III ir jo žmonai Eugenijai. Vagys įsibrovė į muziejų jo darbo valandomis, o vagystė truko mažiau nei aštuonias minutes.
Dėl šio apiplėšimo, kuris atskleidė saugumo spragas labiausiai lankomame pasaulio muziejuje ir laikomas nacionaline gėda, buvo suimta keletas asmenų. Vėliau paaiškėjo, kad slaptažodis „Louvre“ suteikė prieigą prie serverio, atsakingo už muziejaus vaizdo stebėjimą.
Panašiai lengva buvo gauti prieigą prie „Thales“ tiekiamos „Louvre“ kibernetinio saugumo programinės įrangos – nes slaptažodžiu buvo minėtos bendrovės pavadinimas.
