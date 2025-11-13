Remiantis naujausiais Rusijos ginkluotųjų pajėgų pranešimais, 2024–2025 m. daugiau nei 600 Rusijos centrinio karinio rajono karių mirė dėl neatsargumo, piktnaudžiavimo narkotikais, muštynių ir antisanitarinių sąlygų. Centrinė karinė apygarda yra vienas iš penkių operatyvinių karinių regionų, sudarančių Rusijos armijos struktūrą.
Vien 2024 m. mažiausiai 71 kareivis nusižudė. 2025 m. padėtis dar labiau pablogėjo – per pirmąjį pusmetį nusižudė 86 kareiviai ir karininkai. Didėjantis savižudybių skaičius Rusijos kariuomenėje atspindi didelį psichologinį išsekimą, prastą vadovavimo struktūrą ir blogėjančią karių moralę.
Bloga vidaus drausmė ir gyvenimo sąlygos taip pat prisideda prie nekovinių nuostolių. Dėl netinkamos maisto kokybės karinėse dalyse visame rajone užregistruoti 32 patvirtinti mirties atvejai – dėl apsinuodijimo maistu. Šie incidentai rodo sistemingą neatsižvelgimą į pagrindinius logistikos standartus ir jų nesilaikymą Rusijos armijoje.
Kitas mirtinas reiškinys – narkotikų ir alkoholio vartojimas. Per mažiau nei metus tarp kareivių užregistruota 112 su narkotikais susijusių mirčių atvejų – o tai beveik prilygsta 143 atvejams, užregistruotiems per visus 2024 metus. Apsinuodijimai alkoholiu, perdozavimai ir su tuo susiję smurtiniai incidentai toliau greitai nusineša gyvybes, atskleidžiant plačiai paplitusią nedisciplinuotumą ir neviltį.
Didėjantis savižudybių, nusikaltimų ir piktnaudžiavimo narkotikais skaičius piešia niūrią Rusijos kariuomenės vidaus padėties paveikslą. Ekspertai ir kariniai stebėtojai pažymi, kad tokie modeliai rodo giliai demoralizuotą ir prastai valdomą kariuomenę, kuri stengiasi išlaikyti vienybę didelių nuostolių ir ilgalaikių kovinių dislokavimų sąlygomis.
Už statistikos slypi platesnis kontrolės ir moralės žlugimas Rusijos kariuomenėje. Vadai, kaip pranešama, nesugeba sustabdyti augančios nedisciplinuotumo bangos, o bandymai nuslėpti nekovinius nuostolius nesugebėjo užkirsti kelio informacijos nutekėjimui į viešąsias ir žiniasklaidos šaltinius, apibendrina „Defense Express“.
Rusijos karinės pajėgosNarkotikaisavižudybė
