Informuoja dėl nesankcionuoto sirenos įsijungimo Šiauliuose

2025 m. lapkričio 13 d. 11:00
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) tikslina informaciją dėl praėjusią naktį (lapkričio 13 d., apie 1.30 val.) Šiauliuose, S. Šalkauskio g. 3, suveikusios garsinės perspėjimo sirenos.
„Šią naktį buvo gauti pranešimai apie Šiauliuose suveikusią perspėjimo sireną. Šiauliečiams sirenos įsijungimas sukėlė nerimą bei klausimus, todėl surinkę pradinę informaciją – dalinamės ja su visuomene.
Informuojame, kad suveikusi elektromechaninė sirena priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Šiuo metu savivaldybė yra inicijavusi tyrimą, kuriuo siekiama nustatyti nesankcionuoto sirenos įsijungimo tyrimą. Situaciją aiškinasi savivaldybės atsakingi darbuotojai kartu su sirenos techninę priežiūrą pagal sutartį atliekančia įmone „Fima“ bei ryšio tiekėju „Tele2“, – rašo PAGD.
Pagal galiojančias tvarkas, perspėjimo sirenos Lietuvoje kiekvieną mėnesį tikrinamos tyliuoju būdu (be garso). Vakar, kaip ir numatyta iš anksto patvirtintu grafiku, buvo atliktas visų šalies perspėjimo sirenų tylusis patikrinimas.
„Pažymime, kad perspėjimo sirenų bandymai yra griežtai reglamentuoti teisės aktais, o apie jų vykdymą visuomet iš anksto informuojamos institucijos, žiniasklaida ir gyventojai.
Primename, kad nesankcionuoto sirenos įjungimo atvejais galioja aiški procedūra: savivaldybės mero sudaryta komisija privalo nedelsdama pradėti tyrimą, informuoti techninę priežiūrą vykdančius fizinius bei juridinius asmenis ir PAGD budinčią tarnybą bei kitus teisės aktuose numatytus subjektus. Tyrimą atlieka savivaldybės sudaryta komisija, kuri per 5 darbo dienas nustato įvykio aplinkybes ir parengia tyrimo aktą. Šio akto kopija privalomai perduodama PAGD“, – skelbia departamentas.
