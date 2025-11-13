Minint 10 „Google“ metų Baltijos šalyse – Vilnius įtrauktas į „Google Arts & Culture“ virtualaus meno galeriją 

Kolekciją sudaro daugiau kaip 80 parodų ir per 2000 eksponatų. Projekte visu grožiu atsiskleidžia į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą prieš 30 metų įtrauktas Vilniaus senamiestis, įspūdingai 3D formatu pristatoma ir Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūryba.
„Vilnius turi turtingą istoriją ir kultūrinį paveldą, todėl džiaugiamės galėdami jį pristatyti pasaulinei „Google Arts & Culture“ auditorijai. Dabar lankytojai iš viso pasaulio gali susipažinti su daugiau nei 80 istorijų, 2 000 nuotraukų ir daugiau nei 20 „Street View“ kadrų, leidžiančių virtualiai keliauti po miesto muziejus, galerijas, renginius ir festivalius“, – sako Liudmila Kobyakova, „Google Arts & Culture“ programos vadovė.
Nuo veiklos pradžios Baltijos šalyse 2015 m. „Google“ nuosekliai prisideda prie regiono skaitmeninės transformacijos, ekonomikos augimo, dirbtinio intelekto pažinimo ir kultūros išsaugojimo.
„Per pastarąjį dešimtmetį padėjome tūkstančiams vietos įmonių pasiekti pasaulines rinkas ir stiprinti savo infrastruktūrą. Tačiau mūsų įsipareigojimai Baltijos šalims neapsiriboja vien verslo sritimi. Per programą „Grow with Google“ visame regione apmokėme daugiau nei 95 000 žmonių skaitmeninių įgūdžių, o filantropinės veiklos fondas „Google.org“ nuo 2018 m. investavo per 5,2 mln. eurų į projektus, kurie padėjo stiprinti skaitmeninį ir dirbtinio intelekto raštingumą daugiau nei 380 000 žmonių. Užmezgėme ilgalaikes partnerystes su tokiomis organizacijomis kaip „Women Go Tech“, „Vilnius Tech“ universitetu, „Riga Tech Girls“, „Vedliai“ ir „HK Unicorns Squad“. Taip pat aktyviai remiame startuolių ekosistemą per „Google for Startups“ akceleratorius ir bendradarbiavimą su „Turing College“. Dabar, kartu su projektu „Visit Vilnius“, didžiuojamės galėdami pasauliui atverti ir Lietuvos sostinės kultūrinį paveldą“, – teigia „Google“ vadovas Baltijos šalyse Vytautas Kubilius.
Duoklė M. K. Čiurlionio kūrybai
Šis „Google“ projektas – tai ir reveransas Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui, šiemet minint jo 150 metų jubiliejų. Dailininko ir kompozitoriaus kūryba vis dar tampa įstabiu atradimu užsienio svečiams, nors UNESCO į Pasaulio atminties registrą menininką įtraukė dar 2011 metais. Virtuali 3D „Google Arts & Culture“ projekto galerija interneto vartotojus supažindins su menininko kūryba. Pasitelkus technologijas, M. K. Čiurlionio paveikslai suspindės greta Gustavo Klimto, Leonardo da Vinčio ar Johanneso Vermeerio virtualių galerijų.
Daugiau apie „Visit Vilnius“ kolekciją „Google Arts & Culture“
Lietuvos sostinė – unikalus miesto, kuriame senosios tradicijos dera su inovacijomis ir modernumu, pavyzdys. Vilnius išsiskiria viduramžiška architektūra, žaliomis erdvėmis ir technologiškai pažangiomis idėjomis. Siekiant pasidalyti šiuo paveldu ir grožiu su pasauliu, bendradarbiaujant su 11 svarbiausių Vilniaus miesto muziejų ir kultūros įstaigų, pristatoma nauja kolekcija „Google Arts & Culture“ platformoje. Vartotojai iš bet kurios pasaulio vietos gali susipažinti su daugiau nei 80 istorijų, 2 000 nuotraukų ir daugiau nei 20 „Street View“ kadrų, kviečiančių leistis į įkvepiančią virtualią kelionę po Vilnių.
1. Pažinkite Vilnių iš paukščio skrydžio
„Vilnius, Unexpectedly Amazing“ kolekcija. Vilnius siūlo įspūdingų miesto pažinimo būdų. Galite pakilti į Vilniaus televizijos bokštą, kuris net 2 metrais aukštesnis už Eifelio bokštą, ir pasigrožėti kvapą gniaužiančia panorama. Iš čia atsiveria UNESCO saugomas Vilniaus senamiestis, didingi Valdovų rūmai, Gedimino bokštas ir žvilgantys centrinio verslo rajono dangoraižiai. Norintiems išskirtinių įspūdžių siūlomas virtualus skrydis virš raudonų miesto stogų – ne veltui Vilnius laikomas pasaulio oro balionų sostine.
2. Pasivaikščiokite žavingomis senamiesčio gatvelėmis
Lietuvos dailės centro TARTLE kolekcija. Skapo gatvė – siauriausia mieste, pastatai čia vienas nuo kito nutolę tik 1,9 metro. Ikoniškas takas yra ir Jono Meko Skersvėjis – magiškas Užupio rajoną su Vilnele jungiantis skersgatvis. Užupis – neabejotinai lankytina vieta. 1997 m. grupė menininkų ją paskelbė Nepriklausoma Užupio Respublika. Dabar ji vilioja bohemiška dvasia bei įspūdingu gatvės menu. Užupio Konstitucija išversta į daugiau nei 26 kalbas bei yra eksponuojama ant vienos šio rajono sienų.
3. Atraskite gamtos oazę mieste
Vilnius – viena žaliausių Europos sostinių. Norėdami pasivaikščioti ir pasigrožėti žaluma, užsukite į Bernardinų sodą, kurį XV a. įkūrė bernardinų vienuoliai. Tai seniausias Vilniaus parkas ir botanikos sodas, kuriame auga daugiau nei 300 metų senumo ąžuolas. Kitas privalomas lankytinas objektas – Vilniaus Kalnų parkas su Trijų Kryžių kalnu.
4. Dalyvaukite miesto šventėse
Atgavę jėgas, grįžkite į miesto šurmulį ir pasinerkite į įvairiausius festivalius, vykstančius Vilniuje – nuo Gatvės muzikos dienos iki Kaziuko mugės, kuri vyksta pirmąjį kovo savaitgalį. Tai didžiausia ir seniausia miesto šventė, džiuginanti muzikos, spalvingų paradų, amatų ir tradicinio maisto įvairove. Šiuolaikiškesnis pasirinkimas – Šviesų festivalis, kurio metu miesto pastatai ir istoriniai objektai nušvinta įspūdingomis spalvų ir šviesų projekcijomis. Savo kelionę galite užbaigti „Lukiškių kalėjime 2.0“, kuris šiandien yra atvertas kultūriniams ir muzikiniams renginiams.