Rusai skelbia apie naują savo ginklą

Tačiau pavadinimas „mini-Soncepiok“ reiškia ginklą, kuris koncepciškai panašus į sunkiąją liepsnosvaidžių sistemą „TOS-1A Soncepiok“. Ši sistema yra antžeminė robotizuota sistema, kurioje įrengtas kovinis modulis su vienkartiniais raketų paleidimo įrenginiais, skirtais šaudyti raketomis „RPO-A Šmel“.
Šią sistemą sukūrė Maskvoje įsikūrusi bendrovė „Robotic Engineering“. Apie šią sistemą pirmą kartą buvo pranešta rugpjūčio mėnesį. Tuomet kilo klausimas, ar tai tikrai nauja grėsmė iš rusų pusės, ar tik dar vienas „stebuklingas ginklas“, skirtas lėšų įsisavinimui.
Iš tiesų, tokia sistema galėtų būti naudinga mūšio lauke. Tuo pačiu metu jos veiksmingumą galima įvertinti pagal tai, kaip ją naudoja priešas fronto linijose.
Kovinių modulių turinčių antžeminių bepiločių (UGV) dalis yra žymiai mažesnė nei logistikos ar evakuacijos misijoms naudojamų UGV dalis, rašo „Defense Express“.
