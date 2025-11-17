Leidinys pranešė, kad Rusija „paleido moderniausią priešlaivinę raketą „Cirkon“, kuri buvo sukurta kovai su JAV laivynu“.
Ukrainos kariuomenė teigė, kad raketa buvo paleista iš Čaudos kyšulio okupuotame Kryme, pažymėdama, kad smūgis buvo nukreiptas į infrastruktūrą Sumų regione. Tarnyba teigė, kad raketos buvo panaudotos „smūgiui į kritinės infrastruktūros objektus“, pabrėždama, kad paleidimo kryptis ir tipas atitiko ankstesnius Maskvos tolimojo nuotolio smūgius.
Paskutinis žinomas „Cirkon“ paleidimas įvyko rugpjūčio 21 d., taikantis į tą patį regioną. Tuo metu vietos žiniasklaida pranešė, kad „Cirkon“ „nepataikė į tikslą“. Naujausias puolimas yra dar viena Rusijos pastanga panaudoti ginklą, kuris paprastai nenaudojamas puolant sausumos taikinius.
„Cirkon“ raketa, sukurta kaip hipergarsinis priešlaivinis ginklas, iš pradžių buvo skirta naikinti didelės vertės karines jūrų platformas – ypač Jungtinių Valstijų. Rusijos pramonės pagaminta ir Rusijos karinio jūrų laivyno naudojama raketa buvo sukurta smogti judantiems jūriniams taikiniams dideliu nuotoliu. Kaip pažymėjo Ukrainos analitikai, jos naudojimas prieš antžeminius objektus yra neįprastas – ir, atrodo, neatitinka jos pagrindinės paskirties.
Ukrainos pranešimai rodo, kad Rusija gali naudoti šiuos paleidimus, siekdama išbandyti raketos veikimą realiomis kovos sąlygomis. „Militarnyj“ skelbia, kad tokie smūgiai „tikriausiai skirti išbandyti raketos galimybes kovos sąlygomis“, atspindėdami vertinimus, kad Maskva siekia gauti duomenų apie ginklo efektyvumą prieš sausumos taikinius.
Šiuo metu „Cirkon“ yra naudojamas tik Rusijos kariniame jūrų laivyne. Raketa yra dislokuota kelių klasių laivuose, įskaitant projekto „22350 projekto“ fregatas, daugiafunkcinius povandeninius laivus „Jasen-M“ ir modernizuojamus projekto „949A Antej“ branduolinius povandeninius laivus. Ginklas, kurį Maskva reklamuoja kaip hipergarsinę sistemą, nuo plataus masto karo pradžios buvo naudojamas ribotai.
Ukrainos pareigūnai nepateikė informacijos apie žalos mastą Sumų regione, taip pat nebuvo pateikta jokių papildomų duomenų apie raketos veikimą po paleidimo. Karinės oro pajėgos nurodė tik kryptį, platformos tipą ir numatytą taikinio kategoriją, nenurodydamos, ar raketa pasiekė tikslą, rašo „Defence Blog“.