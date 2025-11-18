Internete – didelio masto svetainių ir paslaugų sutrikimai

Kiek žinoma, tai susiję su kibernetinės apsaugos platforma „Cloudflare“, kurią naudoja daugelis didžiųjų ir mažųjų internetinių svetainių bei paslaugų.
„Cloudflare“ – tai JAV technologijų bendrovė, teikianti įvairias interneto infrastruktūros, saugumo ir našumo paslaugas svetainėms bei interneto paslaugų teikėjams. Bendrovė teigia paslaugas, kurios, kaip teigiama jos svetainėje, „apdoroja milijonų svetainių internetinius užklausimus ir vidutiniškai per sekundę aptarnauja 78 milijonus HTTP užklausų“. „Trumpai tariant, kai „Cloudflare“ turi problemų, internetas turi problemų“, – rašo „Mashable“.
Vartotojai pranešė apie „X“, „Spotify“, „PayPal“, „ChatGPT“, „Amazon Web Services“ (AWS) sutrikimus – ir net „Downdetector“ svetainės, kuri kaip tik registruoja vartotojų pranešimus apie sutrikusias paslaugas.
Apie 14 val. 15 min. padėtis ėmė stabilizuotis – stabiliai pradėjo veikti vis daugiau interneto svetainių ir paslaugų. Tačiau apie 16 val. vartotojai vis dar praneša apie pasitaikančias problemas.
16 val. 42 min. bendrovė pranešė, kad problema išspręsta, bet bendrovė dar stebi savo sistemų veiklą, ar ji neatsikartos. Sutrikimo priežastis kol kas nepaviešinta.
Incidento chronologija
13 val. 48 min. bendrovė pranešė, kad ji pati „žino apie problemą, kuri turi įtakos daugeliui klientų, ir ją tiria: plačiai paplitusi 500-oji klaida, taip pat neveikia „Cloudflare“ valdymo švieslentė ir API. Stengiamės išsiaiškinti visą problemos mastą ir ją išspręsti. Netrukus pateiksime daugiau informacijos.“
14 val. 3 min. buvo pranešta, kad įmonė „toliau tiria šį klausimą.“
14 val. 21 min. pranešta, kad „Cloudflare“ „paslaugos atsigauna, tačiau klientai gali ir toliau pastebėti didesnį nei įprastai klaidų skaičių, nes [bendrovė] tęsia taisymo darbus“.
14 val. 37 min. ir 53 min. pranešta, kad bendrovė toliaus tęsia problemos priežasčių tyrimą.
15 val. 9 min. pranešta, kad problemos priežastis buvo nustatyta ir atliktas reikalingas pataisymas. Tačiau viešai problema dar nenurodyta.
16 val. 34 min. bendrovė nurodė, kad įdiegė pakeitimą, kuris atkūrė paslaugų valdymo švieslentę. „Vis dar dirbame, kad pašalintume didelio masto įtaką programinėms paslaugoms“, – skelbiama pranešime.
16 val. 42 min. pranešta, kad klaida ištaisyta ir bendrovė mano, kad problema yra išspręsta. „Toliau stebime, ar nepasirodys klaidos, kad užtikrintume, jog visos paslaugos vėl veikia normaliai“– nurodė „Cloudflare“.
sutrikimasInternetasX (Twitter)
