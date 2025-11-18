Kinija atliko pirmuosius savo daugiafunkcinio desantinio laivo „Type 076 Sichuan“ bandymus. Jis buvo pradėtas statyti tik 2023 m. – o tai reiškia, kad jis buvo pastatytas ir išsiųstas į pirmuosius jūrinius bandymus vos per dvejus metus: įspūdingas pasiekimas, atsižvelgiant į jo dydį.
Remiantis įvairiais šaltiniais, jo ilgis yra apie 252–260 metrų, o plotis – apie 45–52 metrus. Jo vandentalpa yra apie 45–50 tūkstančių tonų. Apie tai pranešė „Naval News“.
Palyginimui, didžiausi pasaulyje Amerikos klasės desantiniai laivai, kuriuos eksploatuoja JAV karinis jūrų laivynas, turi 45 000 tonų vandentalpą yra 257 metrų ilgio ir 32 metrų pločio.
Tai reiškia, kad Kinijos „Sichuan“ yra didžiausias arba vienas didžiausių šios klasės laivų pasaulyje. Jis netgi pranoksta Prancūzijos branduolinį lėktuvnešį „Charles de Gaulle“, kurio tonažas yra apie 42 000 tonų.
Kalbant apie Kinijos laivo „Sichuan“ pajėgumus, jis turi vidinį doką laivo viduryje, kuriame telpa apie tūkstantis jūrų pėstininkų, įvairi įranga, valtys ir kitas turtas. Tikslios pajėgumų charakteristikos dar nėra paskelbtos. Be vidinio doko, laivas turi skrydžių denį, kuris daugumoje kitų šios klasės laivų naudojamas tik sraigtasparniams ir vertikaliojo kilimo lėktuvams.
Tačiau Kinija įrengė denį su elektromagnetine katapulta, panašia į naudojamas lėktuvnešiuose, ir įdiegė specialius tūpimo kabelius. Taigi, be sraigtasparnių, jis galės leisti kilti lėktuvnešyje esantiems lėktuvams ir dronams – o tai žymiai padidins jo kovines galimybes.
Jis greičiausiai bus aprūpintas reaktyviniais „nematomaisiais“ dronais „GJ-21“ ir „GJ-2“ – tačiau vargu ar tai bus vieninteliai dronai laive. Taip pat įmanoma, kad jis bus aprūpintas bepiločiais sraigtasparniais, kurie buvo pastebėti per paradą Pekine.
„Defense Express“ pažymi, kad „Sichuan“ bus rimtas Kinijos laivyno sustiprinimas. Tai daugiafunkcinis desantinis laivas, kuris, be desanto pajėgų išlaipinimo, galės šias remti iš savo denio sunkiaisiais dronais, naikintuvais ir sraigtasparniais.
Nepaisant trumpo laiko tarp laivo statybos pradžios ir pirmųjų bandymų jūroje, vėlesni laivo parengimo pilnai eksploatacijai ir veikimui etapai greičiausiai užtruks ilgiau. Todėl tikėtina, kad laivas bus pradėtas eksploatuoti artėjant 2027 metams.
Kinija toliau sparčiai plečia savo laivyną, o prieš keletą savaičių pradėjo eksploatuoti trečiąjį lėktuvnešį. Jau planuojama pastatyti dar du laivus, įskaitant branduolinį laivą, kuris galėtų būti vienas didžiausių pasaulyje, rašo „Defense Express“.
karinis laivynasKinijakaro laivas
