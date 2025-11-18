Primena: prieš Juodąjį penktadienį verta prisiminti saugaus apsipirkimo ir siuntimo taisykles

„Šiuo laikotarpiu stebime didelį e. prekybos ir siuntų augimą. Kartu daugėja atvejų, kai vartotojai susiduria su netikromis interneto parduotuvėmis, nekokybiškomis prekėmis ar dingstančiomis siuntomis. Todėl svarbu nepasiduoti skubėjimui ir atsakingai pasirinkti tiek pardavėją, tiek paslaugos teikėją“, – sako Ryšių reguliavimo tarnybos Teisės ir vartotojų teisių apsaugos grupės vadovė Aridana Jurčiukonienė.
RRT primena kelis pagrindinius patarimus, kurie padės išvengti nesėkmių:
Apsipirkdami internete:
- Patikrinkite, ar svetainės adresas prasideda https:// ir ar nėra rašybos klaidų.
- Nepasiduokite skubos triukams – „paskutinė minutė“ ar „liko 2 vnt.“ dažnai naudojami tam, kad paskubintų jus priimti sprendimą.
- Pirkdami iš užsienio platformų, įsitikinkite, kad prekės atitinka Europos Sąjungos saugos ir kokybės reikalavimus. Visos į ES įvežamos prekės ir jų pakuotės turi būti paženklintos CE ženklu.
Siųsdami ar laukdami siuntų:
- Rinkitės sekimo paslaugą – ji leidžia stebėti siuntos kelią.
- Siųsdami didesnės vertės daiktus, deklaruokite vertę – tai būtina kompensacijai gauti, jei siunta būtų prarasta ar pažeista.
- Įsitikinkite, kad ketinamas siųsti daiktas nėra tarp tų, kurių pašto ar siuntų paslaugų teikėjai nesiunčia – šiuos sąrašus jie skelbia viešai.
- Išsaugokite siuntimo kvitą ar elektroninį įrodymą ir nedelskite pranešti paslaugos teikėjui, jei siunta vėluoja ar pažeista.
Pastaruoju metu RRT pastebi ir padažnėjusius atvejus, kai vartotojai gauna apgaulingas žinutes apie tariamai pristatomas siuntas. Piktavaliai apsimeta kurjeriais, o jų siunčiamose žinutėse esančios nuorodos nukreipia į netikras svetaines, kuriose prašoma suvesti banko ar asmens duomenis. Gyventojai turėtų įsitikinti, kad žinutę iš tikrųjų atsiuntė pašto paslaugos teikėjas.
„Kiekvienas turime teisę į saugią ir patikimą siuntimo paslaugą, tačiau atsakomybė prasideda nuo mūsų pačių – verta pasidomėti, ką siunčiame, kam patikime ir ar pasirinktas būdas atitinka daikto vertę“, – pabrėžia A. Jurčiukonienė.
RRT primena: už tinkamą siuntos pristatymą atsakingi tiek siuntėjas, tiek pašto paslaugos teikėjas. Kai siuntėjas yra pardavėjas, jis turi užtikrinti, kad pristatymas atitiktų vartotojo lūkesčius ir būtų įvykdytas taip, kaip buvo nurodyta užsakant prekę. Pretenzijas dėl dingusių ar apgadintų siuntų pašto paslaugos teikėjui galima teikti per 6 mėnesius nuo siuntimo dienos. Jei nepavyksta susitarti – ginčą galima spręsti RRT.
