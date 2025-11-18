Rusijos kariuomenė gavo naują sunkiosios ginkluotės partiją

Apie pristatymą buvo paskelbta prieš šalies Radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos pajėgų dieną, kurią Maskva dažnai naudoja, kad atkreiptų dėmesį į su šiomis pajėgomis susijusią įrangą.
Pagal pranešimą, sistemos buvo perduotos kariniams daliniams, turintiems „TOS-1A“ paleidimo įrenginius, kurie yra pagaminti ant „T-72“ tanko važiuoklės. Bendrovė teigė, kad karo mašinose buvo įdiegti atnaujinti kombinuoti apsaugos moduliai, sumontuoti paleidimo įrenginio dalyje. Šie papildymai skirti apsaugoti sistemos viršutinę pusę nuo įvairių tipų bepiločių orlaivių. Pranešime teigiama, kad patobulinimai buvo sukurti „atsižvelgiant į „TOS“ sistemų kovinę patirtį“.
Ant vienos iš mašinų buvo gamyklos darbininkai palikto užrašytą šūkį „Už Kirilovą!“ – tai nuoroda į atsargos generolą leitenantą Igorį Kirilovą, buvusį Rusijos radiacinės, cheminės ir biologinės apsaugos pajėgų vadą. „Rostek“ teigė, kad šis užrašas buvo padarytas, nes jis „padarė neįkainojamą indėlį kuriant, diegiant ir modernizuojant sunkiąsias liepsnosvaidžių sistemas“.
„Rostek“ taip pat pranešė, kad šiuo metu vykdomi modernizuoto „TOS“ varianto, pagaminto ant „T-80“ tanko važiuoklės, bandymai. Bendrovė apibūdino atnaujintą versiją kaip turinčią patobulinimų, kurie padidina nuotolį, tikslumą ir automatizavimą. Jokių papildomų specifikacijų nepateikta, o Gynybos ministerija neskelbė išsamesnės informacijos apie atnaujinimų apimtį.
„Uralvagonzavod“ pagamintas ir Rusijos kariuomenės naudojamos „TOS-1A“ yra viena iš plačiausiai naudojamų sunkiųjų liepsnosvaidžių sistemų Rusijos kariuomenėje. Sistema iš 24 vamzdžių paleidimo įrenginio šaudo termobarinėmis raketomis ir dėl trumpo šūvio nuotolio paprastai dislokuojamos prie fronto linijos.
„Rostek“ teigia, kad sistema ir toliau naudojama kare Ukrainoje. Pranešime bendrovė nurodė, kad fronto zonoje „TOS-1A“ įgulos „efektyviai naikina įtvirtinimus, dronų vadavietes ir priešo šarvuotas transporto priemones“. Šiems teiginiams pagrįsti nebuvo pateikta jokių operatyvinių detalių, vietovių ar datų, nurodo „Defence Blog“
