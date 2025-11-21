Ukrainiečiai atrado naują efektyvų būdą, kaip kovoti su „Kinžal“ raketomis

Teoriškai tai hipergarsinėms raketoms palieka atvirą kelią. Tačiau vietoj to, kad pataikytų į tikslus, „Kinžal“ raketos pastaruoju metu krisdamos didesniu nei 5 machų greičiu sudūžta tuščiuose laukuose.
Ukrainos padalinys „Naktinė sargyba“ teigia, kad jų „Lima Electronic Warfare“ sistemos nukreipia „Kinžal“ raketas nuo kurso, naudodamos techniką, žinomą kaip „spoofing“. Kaip matadoras, kuris naudoja apsiaustą, kad nukreiptų puolantį bulių, „Naktinė sargyba“ priverčia „Kinžal“ raketas suklysti tik tiek, kad būtų išvengta žalos.
„Šiuo metu yra 21 sunaikinta „Kinžal“ raketa“, –nurodė „Naktinės sargybos“ šaltinis, pažymėdamas, kad jie laukia patvirtinimo apie dar dvi raketas, kurias galėtų pridėti prie sąrašo.
Klastojimo įrodymai
Pasak gamintojų, „Kinžal“ turi 10 metrų „tikėtiną apytikslę paklaidą“ (CEP). Ukrainos šaltiniai neskelbia informacijos apie raketų nukritimo vietas, tačiau lapkričio 10 d. Rusijos karinis tinklaraštininkas paskelbė palydovines nuotraukas, kuriose matyti neseniai „Kinžal“ raketų smūgių palikti krateriai, rodantys, kad raketos nukrito net iki 144 metrų nuo tikslo. Jei tikslas yra požeminis bunkeris ar panašus objektas, tai garantuoja nepataikymą ir yra akivaizdžiai daug blogiau nei deklaruojama CEP.
Norėdami suprasti, kas vyksta, turime pažvelgti, kaip veikia raketų navigacijos sistemos. Tarpkontinentinės balistinės raketos su branduoliniais sprogstamaisiais užtaisais paprastai naudoja inercinę navigacijos sistemą (INS) – akcelerometrų rinkinį, kuris seka raketos padėtį, apskaičiuodamas, kiek ji nuskriejo, kokia kryptimi ir kokiu greičiu. INS pradžioje veikia labai tiksliai, bet laikui bėgant nukrypsta. „Minuteman III“ raketos atveju per pusvalandį, reikalingą pasiekti tikslą, INS paklaida siekia iki 120 metrų. Tai nėra problema 170 kilotonų branduolinei galvutei – kai sukuriamas 300 metrų skersmens krateris, ypatingo tikslumo nereikia.
Tačiau „Kinžal“ kovinė galvutė yra 450 kilogramų tradicinių sprogmenų - arba apie 0,0005 kilotonos. Raketa turi INS, bet net ir trumpesnio skrydžio metu „Kinžal“ reikia kažko daugiau, kad ji būtų pakankamai tiksli ir pataikytų į taikinį. Tas „kažkas daugiau“ yra palydovinė navigacija, naudojanti Rusijos GLONASS palydovus, o ne amerikietiškus GPS. Ir skirtingai nuo INS, kurios negalima suklastoti, palydovinė navigacija gali būti sutrikdyta išoriniais signalais.
Šią pažeidžiamą vietą patvirtina „Naktinės sargybos“ pateiktos nuotraukos, kuriose matyti lauke sudužęs „Kinžal“. „Raketa nukrito nesprogusi, o tai galima padaryti tik elektroninėmis karo priemonėmis“, – teigia „Naktinės sargybos“ šaltinis.
Dar svarbiau, kad nuotraukose matyti daugiaelementis palydovinės navigacijos imtuvas „Kometa“. Panašūs imtuvai yra įrengti „Shahed“ dronuose ir naudoja kelis antenos elementus, kad neutralizuotų trukdžius.
Brutalus trukdymas prieš slaptą suklastojimą
Tradicinis trukdymas yra pakankamai paprastas dalykas: palydovų naudojamu dažniu transliuojamas triukšmas, užgožiantis jų silpną, tolimą signalą. Jam priešintis padeda keli elementai, techniškai žinomi kaip kontrolinio priėmimo modelio antenos arba CPRA, kaip matyti „Kometa“ atveju. Kiekvienas elementas gali blokuoti trukdžių signalą, o įdiegtų antenos elementų skaičius karo metu nuolat didėjo nuo keturių iki aštuonių, 12 ir dabar jau 16. Dėl to daug sunkiau sukurti pakankamai trukdžių, kad būtų užkirstas kelias navigacijai.
Klastojimas yra labiau klastingas: vietoj to, kad blokuotų palydovinius signalus, siunčiami suklastoti duomenys, kurie suklaidina imtuvą ir jis nurodo neteisingą vietą. Skirtingai nuo trukdžių, kai navigacijos sistema nustoja veikti, auka nežino, kad yra atakuojama. Ukraina nuo 2024 m. naudoja visą šalį apimančią sistemą „Pokrova“, skirtą klaidinti dronus „Shahed“, tačiau „Naktinės Sargybos“ sistema „Lima“ atrodo pažangesnė.
„Mes sukuriame plačią navigacijos blokavimo zoną ir perduodame specifinį signalą dvejetainiu formatu, – pasakoja „Naktinės Sargybos“ šaltinis. - Tam tikruose skrydžio režimuose tai sukelia rimtus sutrikimus viename iš raketos kanalų, dėl ko autopilotas bando stabilizuoti padėtį, iš esmės ignoruodamas kitus jutiklius.“
Klaidinimas gali nukreipti civilinius GPS nuo kurso. Kiekvienas, bandantis naudoti palydovinę navigaciją netoli Kremliaus, pastebės, kad dėl klaidinimo sistemos, skirtos blokuoti dronų atakas, jis „yra“ keletą kilometrų toliau. Juodosios jūros laivai pranešė apie vietoves, kuriose dėl Rusijos klaidinimo jie atsidūrė Gelendžiko oro uoste (realybėje esančiame toli sausumoje).
Karinės sistemos gali nustatyti, kad palydovinė navigacija rodo klaidingus duomenis, tačiau jos negali identifikuoti problemos. „Tuo metu navigacijos kilpa iš esmės yra „akla“ ir nėra nieko, kas galėtų ištaisyti klaidą“, – sako „Naktinės Sargybos“ šaltinis.
Tokiais atvejais jie gali grįžti prie mažiau tikslių sistemų, - pavyzdžiui, INS. Tai gali užkirsti kelią raketai nukrypti nuo kurso keliais kilometrais, bet nėra pakankamai gerai, kad pataikytų į tikslą.
Jei raketa neaptinka apgaulės, ji gali būti nukreipta toli nuo numatyto taikinio - kaip matyti iš vienos raketos, kuri buvo apgauta Žitomiro regione.
„Ji pataikė 200 km nuo oro uosto, kuris buvo smūgio tikslas“, – sakė „Naktinės Sargybos“ šaltinis.
„Tai įdomu ir iš tiesų atrodo tikėtina“, – sako elektroninės karo veiklos ekspertas iš Karališkojo jungtinių tarnybų instituto (RUSI) Thomasas Withingtonas.
Beje, savo suklastotam signalui „Naktinė Sargyba“ naudoja skaitmeninę Ukrainos himno versiją. Tai daroma tik dėl paties stiliaus, nes iš tiesų tinka bet kokie atsitiktiniai duomenys.
Katės ir pelės žaidimas
Rusija per mėnesį pagamina tik 10–15 „Kinžal“ raketų, ir didelė jų dalis dabar gali būti nukreipiama į apgaulingus tikslus. „Kinžal“ raketos yra svarbiausios iš „Naktinės Sargybos“ numuštų raketų - nes jas labai sunku sustabdyti kitomis priemonėmis – tačiau ukrainiečiai nuo kurso nukreipia ir kitas raketas.
„Paveikta zona yra labai didelė, ir mes vienu metu darome įtaką visoms per ją skriejančioms raketoms, – sako „Naktinės Sargybos“ šaltinis. - Kiekviena raketą, esanti šioje zonoje, „mano“, kad signalas taikomas jai, ir reaguoja atitinkamai.“
Be „Kinžal“ raketų, sistema sėkmingai nukreipė dar mažiausiai tuziną kitų raketų.
„Naktinė Sargyba“ nesitiki, kad tai bus nuolatinis sprendimas. Elektroninis karas yra katės ir pelės žaidimas, kuriame po kiekvieno žingsnio seka atsakomasis žingsnis: GPS navigacija, po kurios seka trukdžiai, po kurių seka trukdžius neutralizuojantis CRPA, po kurio seka „Lima“ ir t. t.
Kadangi klastojimas tampa vis didesne problema, JAV kompanijos - tokios kaip „CMC Electronics“ - dirba prie technologijos, kuri leistų jį aptikti ir sumažinti. Rusai tikriausiai irgi intensyviai dirba, kad įdiegtų suklastojimui atsparią „Kinžal“ raketos navigaciją - ir niekas nežino, kiek laiko tai užtruks.
Bet šiuo metu „Kinžal“, kurį Putinas kartą apibūdino kaip „idealų ginklą“, galintį įveikti visas Vakarų gynybos sistemas, skambant Ukrainos himnui greičiausiai ir toliau skries į tuščius laukus – ir tai rusams kainuos milijonus rublių, rašo „Forbes“.
karybaHipergarsinė raketaGPS
Rodyti daugiau žymių