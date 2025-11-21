Ukrainoje pasiektas rekordas: karys per vieną naktį numušė 24 priešo dronus

Rekordą pasiekė karys, kurio slapyvardis „Miguel“, tarnaujantis 1020-ajame priešlėktuvinės raketinės artilerijos pulke. Komanda pareiškė, kad tiems, kas pagerins šį rekordą, bus padovanoti 35 „STING“ perėmėjai ir trys antžeminės stotys. Bus skaičiuojami visi per vieną dieną vieno asmens numušti dronai nuo rugsėjo iki gruodžio.
Lapkričio pradžioje tapo žinoma, kad Ukrainoje pradėta masinė dronų perėmėjų „STING“ gamyba ir įkurtas mokymo centras jų operatoriams rengti.
„STING“ projektas buvo kuriamas daugiau nei metus, siekiant sukurti masinį, paprastą ir prieinamą perėmėją kovai su „Shahed“ dronais.
Komplekso parengimas trunka iki 15 minučių. Dronas be katapultos pakyla nuo bet kokio lygaus paviršiaus, per kelias sekundes pasiekia aukštį ir akimirksniu pasiveja tikslą.
Prireikus jį galima perorientuoti į kitą tikslą arba atšaukti paleidimą – jei objektas nerandamas arba sunaikinamas kitais būdais.
„STING“ – tai klasikinės konstrukcijos kvadrokopteris su dideliu kupolu centre, kuriame yra sprogstamoji galvutė ir kamera. Deklaruotas efektyvusis smūgių į „Shahed“ nuotolis – iki 25 kilometrų.
Operatorių rengimui grupė „Laukinės širšės“ įkūrė mokymo centrą „Naktinės širšės“. Mokymo kursas trunka iki trijų dienų – nes „STING“ yra labai paprastas naudoti, rašo „Militarnyj“.
