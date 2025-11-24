5G Transliacijų technologija jau testuojama Lietuvoje

„Krepšinio varžybos, mėgstami serialai ar radijo laidos – jau netrukus mūsų telefonuose, patogiai, greitai, o svarbiausia – sklandžiai, kad ir kur būtume. Einame koja kojon su naujausiomis technologijomis siekdami, kad kiekvienas šalies gyventojas gautų patogiausias susisiekimo patirtis“, – sako susisiekimo ministras Juras Taminskas
Ši moderni informacijos perdavimo technologija vadinasi 5G Transliacijos (angl. 5G Broadcast) ir savo esme yra artima tradicinei eterinei (antžeminei) televizijai bei tradiciniam radijui, kuomet informacija iš vieno šaltinio (siųstuvo) pateikiama radijo bangomis vienu metu į daugybės vartotojų mobilius įrenginius.
TV ir radijas – per mobilų telefoną
Nuo tradicinio TV ir radijo programų siuntimo radijo banginiu būdu 5G Transliacijos skiriasi tuo, kad priimantys įrenginiai yra ne tradiciniai televizoriai ar radijo imtuvai, bet mobilieji telefonai, transporto priemonių imtuvai bei kitokie išmanieji įrenginiai.
„Matome, kad mobilusis telefonas jau yra tapęs pagrindiniu informacijos priėmimo įrenginiu, ypač jaunosios kartos rankose. Jis naudojamas viskam: nuo asmeninės komunikacijos iki „Eurovizijos“ ar sporto tiesioginių transliacijų žiūrėjimo. Taigi pasaulyje aktyviai ieškoma naujų būdų, kaip televizijos ir radijo programas tiesiogiai perduoti į mobiliuosius telefonus, išvengiant judriojo interneto ryšio tinklų perkrovimo. Mes taip pat ieškome techninių sprendimų, kurie patenkintų besikeičiantį vartotojų poreikį, pradėjome testuoti tokias galimybes užtikrinančią įrangą“, – teigia Telecentro vadovas Remigijus Šeris.
Krepšinio transliacijos į mobiliuosius nestrigs
Skirtingai nuo korinio ryšio tinklų, kur kiekvienam mobiliajam įrenginiui pateikiamas individualus skaitmeninių duomenų srautas (pagal principą „vienas su vienu“), 5G Transliacijos vienu metu išsiunčia tą patį skaitmenizuotą turinį daugeliui vartotojų, esančių aprėpties zonoje (pagal principą „vienas su daugeliu“).
Kam neteko susidurti su judriojo ryšio tinklų perkrovomis, duomenų greitaveikos kritimu piko valandomis arba visišku tinklo „nulūžimu“? Dažniausiai tinklai „lūžta“, kuomet didelis skaičius mobiliojo ryšio vartotojų vienu metu pradeda siųstis didelius kiekius informacijos, kaip tai, pavyzdžiui, nutiko šį rugpjūtį per Lietuvos krepšinio rinktinės varžybas su Didžiosios Britanijos rinktine.
Tuo tarpu 5G Transliacijos leistų tą pačią rungtynių transliaciją pateikti iš esmės neribotam skaičiui mobiliųjų telefonų, analogiškai radijo laidų transliacijoms, kurių signalo kokybė visiškai nepriklauso nuo priimančių imtuvų skaičiaus ar jų susitelkimo nedidelėje erdvėje. „Dėl šios priežasties stovėdami eismo kamštyje neretai patiriame mobiliojo ryšio trikdžius, tačiau automobilyje esantis radijas veikia be jokių sutrikimų“, – sako 5G Transliacijų sprendimą testuojantis Telecentro inžinierius Paulius Stulpinas.
Platus pritaikymas
TV ir radijo laidų tiesioginės transliacijos į mobiliuosius įrenginius – ne vienintelė 5G Transliacijų pritaikymo sritis.
Labai svarbu, kad 5G Transliacijos veikia nepriklausomai nuo mobiliojo ryšio ir Wi-Fi tinklų. Tam nereikia SIM kortelės ir mobiliojo ryšio prenumeratos. Taigi net ir sutrikus judriojo ryšio tinklams, šis pranešimų pateikimo kanalas išlieka gyvybingas, kas leidžia sekundės greičiu pateikti visiems gyventojams skirtus masinius pranešimus apie gamtinius kataklizmus, technogenines avarijas, ryšio tinklų sutrikimus ar kitas ekstremalias situacijas. Taip pat – teikti užšifruotus pranešimus, skirtus koordinuoti gelbėtojų ir kitų specialiųjų tarnybų veiksmus.
5G Transliacijos galėtų pasitarnauti judriojo ryšio operatoriams mažindamos tinklų apkrovas ne tik dėl vartotojų siunčiamų duomenų šuolių, bet ir tuomet, kai operatoriams iškyla poreikis masiškai atnaujinti vartotojų galutiniuose įrenginiuose naudojamą programinę įrangą, failus ir kitus duomenis.
„Neabejotinas Telecentro pliusas yra bendrovės sukurta ir valdoma technologinė infrastruktūra. Aukštuminiai bokštai, efektyviai veikiantys ir rezervuoti duomenų perdavimo ir energijos tiekimo tinklai įgalina užtikrinti nenutrūkstamą signalų sklaidą, reikalingą tam tikrai teritorijai radijo signalu padengti“, – sako R. Šeris.
Testuojama pasaulyje ir Lietuvoje
5G Transliacijos – nauja besivystanti technologija, aplink kurią dar tik kuriasi ekosistema, leisianti jos masinį pritaikymą ateityje.
„Procesą stabdo tai, kad išmaniųjų telefonų gamintojai turi atlikti tam tikrus aparatinius ir programinius pakeitimus, kad telefonuose atsirastų galimybė priimti duomenų paketus ir juos apdoroti“, – komentuoja Telecentro vadovas. – „Tam, kad tie pakeitimai būtų įgyvendinti, reikalingos tam tikros ekonominės paskatos, kurios šiuo metu formuojasi didžiosiose rinkose. Svarbu, kad mes Lietuvoje neatsiliekame nuo pasaulinio proceso, atliekame testus realiomis sąlygomis ir būsime pasiruošę 5G Transliacijų masiniam įdiegimui, kai tik susiformuos tam tinkama aplinka“.
