Baltarusijos karinės pajėgos gavo naujus šarvuočius – štai kuo jie pasižymi

Gautų šarvuotų personalo transporto priemonių skaičius nėra nurodytas, tačiau tikėtina, kad tai yra eksperimentinė partija ir ji apima nedidelį kiekį įrangos.
Oficialus „BTR-V2“ pristatymas įvyko 2021 m. tarptautinėje ginklų ir karinės įrangos parodoje „MILEX-2021“. Nuo tada šarvuotis patyrė reikšmingų pokyčių, ir buvo priimta galutinė versija, pažymėta indeksu „MZKT-690003“.
„BTR-V2“ buvo įrengti papildomi šarvai: balistinės apsaugos lygis priekinėje dalyje buvo padidintas iki Br5, o šoninėje dalyje – iki Br4. Dėl to kovinė transporto priemonė pasunkėjo 2,5 tonos, ir jos svoris pasiekė 24,5 tonos. Mašinos veikimo nuotolis sumažėjo 300 km – iki 900 km.
Šarvuotas personalo transporteris taip pat buvo aprūpintas nauju koviniu moduliu „Adunok-BM30.2“, kuriame yra 30 mm automatinis pabūklas, 7,62 mm kulkosvaidis ir dvi prieštankinės valdomos raketos „Konkurs“.
Mašinos maksimalus greitis keliais yra iki 110 km/h, o vandeniu – iki 10 km/h. Šarvuotis varomas šešių cilindrų dyzeliniu varikliu WP13.550A0, kurio galia 550 AG, ir hidromechanine šešių greičių pavarų dėže, pagaminta „MZKT OJSC“.
Galinėje salono dalyje telpa aštuoni kariai, nurodo „Militarnyj“.
