Ukrainiečiai giliai už priešo linijų sunaikino itin retą sovietmečio karinę techniką

Dalinys apie smūgį pranešė savo oficialioje paskyroje.
Pasak Ukrainos karių, ši sistema buvo sukurta aštuntojo dešimtmečio pabaigoje ir yra itin reta mūšio lauke. Jos tikslas – aptikti oro taikinius ir koordinuoti trumpo nuotolio oro gynybos vienetus.
„Naudodamas šią sistemą, priešas gali netgi taikytis į mūsų orlaivius“, – pažymėjo „Fenix“ kariai.
Taikinys buvo aptiktas FPV drono piloto, kurio šaukinys „Vojaž“, per patruliavimą giliai priešo teritorijoje. Jis pastebėjo užmaskuotą koloną, judančią keliu po kamufliažo tinklu.
„Staiga pasienio apsaugos pareigūnas pamatė kelis okupantus, skubančius atviroje vietovėje. Vojaž be dvejonių nustatė kursą į tikslą ir jį sunaikino“, – pranešė „Feniks“.
Šios sistemos sunaikinimas sumažina Rusijos kariuomenės oro gynybos koordinavimo pajėgumus šiame sektoriuje, rašo „Defense Express“.
„PPRU-1 „Ovod-M-SV“ yra sovietinis/rusų mobilusis žvalgybos ir vadavimo centras, skirtas taktinės oro gynybos vienetams. Jis tarnauja kaip pagrindinis motorizuotų šaulių arba tankų pulko oro gynybos vado vadavietė, integruojanti ir valdanti įvairias trumpojo nuotolio oro gynybos sistemas.
Savo pasirodymo metu tai buvo pirmoji oro gynybos vadavietė Sovietų sąjungoje ir viena iš pirmųjų pasaulyje, galinti valdyti radarą ir taikinį judėdama.
Karo mašina pagaminta šarvuočio „MT-LBu“ pagrindu, sveria 15,5 tonos, deklaruojama, kad operaciniam veikimui ji gali būti parengiama per 5 minutes. Sistemą aptarnauja penkių žmonių įgula, skelbiama, kad sistema gali sekti iki 99 taikinių vienu metu.
