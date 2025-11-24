Jaroslavlio laivų statykla – Rusijos įmonė, kuriai taikomos tarptautinės sankcijos dėl bendradarbiavimo su šalies gynybos pramonės sektoriumi – pranešama, beveik du mėnesius nemoka atlyginimų savo darbuotojams.
Pasak EP, darbuotojai teigia, kad paskutiniai mokėjimai buvo atlikti rugsėjo pabaigoje, o nuo tada gamykla didžiąją dalį savo darbuotojų atleido.
„Jie pažadėjo sumokėti viską, ką buvo skolingi, spalio 23 d. – bet vėl nieko nepadarė, – sakė vienas darbuotojas. – Susirinkimuose jie sako, kad Gynybos ministerija neperveda pinigų už užsakymą.“
Viešai prieinami duomenys rodo, kad laivų statykloje dirba apie 850 žmonių ir ji gamina tiek civilinius, tiek karinius laivus, įskaitant desantinius laivus, patrulinius laivus ir kitus karinio jūrų laivyno platformų tipus. Kaip pažymi EP, gamykla atlieka dvigubą vaidmenį Rusijos laivų statybos sektoriuje, nes jos produkcija tenkina tiek komercinių, tiek valstybinių klientų poreikius.
Šaltinio cituojamas darbuotojas pridūrė, kad dėl darbo užmokesčio ginčo šiuo metu uždaryta daugelis dirbtuvių. Darbuotojams buvo pasakyta, kad atlyginimų nemokėjimas yra „darbdavio kaltė“, o gamyba beveik sustabdyta. Tuo tarpu kai kurie darbuotojai svarsto galimybę visiškai palikti gamyklą. „Perspektyvos yra neaiškios“, – sakė vienas darbuotojas.
Be to, naujausias Rusijos karinio jūrų laivyno vilkikas „Kapitan Ušakov“ (projektas 23470) neseniai nuskendo prie Sankt Peterburgo prieplaukos. „Baltijos Laivų statykla“ patvirtino, kad „darbus su vilkiku atliko Jaroslavlio laivų statyklos atstovai, kurie buvo išsinuomoję prieplauką“.
Šis incidentas sulaukė dėmesio dėl Jaroslavlio darbuotojų dalyvavimo – ypač atsižvelgiant į nuolatines veiklos sunkumus ir pranešimus apie netinkamą valdymą. Incidento metu vilkikas buvo baigiamas statyti, o Jaroslavlio įgulos nariai buvo vietoje.
Keletas darbuotojų sakė, kad jie dalyvavo vidiniuose susirinkimuose, kuriuose vadovai pripažino vėlavimus, bet nepateikė aiškios mokėjimų atnaujinimo datos. Jie teigia, kad gamyklos vadovybė ir toliau vėlavimus aiškina Rusijos gynybos ministerijos lėšų trūkumu.
Gamykla, kuri kadaise buvo stabilus darbo vietų šaltinis regione, dabar susiduria su didėjančia neapibrėžtumu, nes kai kurie darbuotojai ieško kito darbo. Kaip keletas darbuotojų sakė žiniasklaidai, daugelis turi išlaikyti šeimas ir negali toliau dirbti be pajamų.
Gamybos sustabdymas, nesumokėti atlyginimai ir dalyvavimas didelio masto kariniuose projektuose rodo platesnes problemas Rusijos sankcionuotoje gynybos pramonėje, rašo „Defence Blog“. Nors gamykla turi ilgametę laivybos priemonių gamybos patirtį, jos dabartiniai darbuotojai negali vykdyti užsakymų be atlyginimo ir veiklos stabilumo.