Atvirųjų šaltinių duomenys: Lenkija pradėjo gynybos linijos palei Kaliningradą statybas

Pasak autoriaus, statybos prasideda tik dabar, ketvirtaisiais karo Ukrainoje metais, o Lenkija kartu su Baltijos valstybėmis tik neseniai pradėjo statyti įtvirtinimus palei savo rytines sienas.
Remiantis palydovinių nuotraukų analize, iki šiol identifikuotos tik trys nedidelės įtvirtintos teritorijos, visos esančios Lenkijoje netoli sienos su Rusijos eksklavu.
Įtvirtinimai apima prieš tankinius griovius, „drakonų dantis“ ir tranšėjas. Autorius pažymi, kad šie elementai primena Ukrainos įtvirtinimus, tačiau pabrėžia giluminės gynybos būtinybę – nes invazijos atveju kariuomenės perkėlimas prie sienos gali būti labai rizikingas.
Analizės autorius taip pat kritikuoja tradicinius įtvirtinimus, vadindamas juos pasenusiais dėl dronų keliamos grėsmės. Jis pabrėžia, kad statant tokias gynybines linijas svarbu atsižvelgti į Ukrainos patirtį, kur buvo pereita prie paslėptų pozicijų medžių linijose ir apsaugotų slėptuvių įrangai.
Autorius taip pat atkreipia dėmesį į nepakankamą Lietuvos įtvirtinimų parengimą, kur šiuo metu yra tik nedidelė dalis su „drakonų dantimis“. Kitose Baltijos šalyse ir Suomijoje įtvirtinimai vis dar yra planavimo arba parengimo etapuose.
Vietoj pilnai išvystytų gynybinių linijų, ES rytinė siena šiuo metu yra apsaugota daugiausia nuo migracijos skirtomis užtvaromis ir kelių blokavimo kontrolės punktais.
Lenkija paskelbė apie didelio masto įtvirtinimo programą „Rytų skydas“, skirtą sustiprinti sieną su Rusijos Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, rašo „Militarnyj“. Pagal šią programą Lenkijos krašto apsaugos ministerija planuoja įsigyti 600 mln. zlotų (142 mln. eurų) vertės inžinerinės įrangos, kad būtų pastatyta apie 700 km gynybinių linijų, kurias sudarys:
- įtvirtinimo konstrukcijos,
- stebėjimo ir žvalgybos sistemos,
- infrastruktūros elementai.
Projektą planuojama įgyvendinti nuo 2024 iki 2028 metų. Pirminiai darbai jau prasidėjo 2024 metais, daugiausia dėmesio skiriant įtvirtinimų statybai svarbiausiose sienos atkarpose.
Bendros projekto išlaidos per pirmuosius ketverius metus yra vertinamos maždaug 2,55 mlrd. JAV dolerių. Finansavimas skiriamas iš Lenkijos valstybės biudžeto, taip pat galimas Europos Sąjungos, kuri Rytų skydą paskelbė ES saugumo prioritetiniu projektu, parama. Tai leidžia naudoti ES lėšas išorės saugumui stiprinti, rašo „Militarnyj“.