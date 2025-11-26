Gautas patvirtinimas: Ukraina sunaikino net du itin retus Rusijos lėktuvus

Konkrečiai, nuotraukoje po atakos matyti didžiulis unikalaus eksperimentinio lėktuvo „A-60“ su koviniu lazeriu sunaikinimo mastas. Pažymima, kad antrasis sunaikintas lėktuvas taip pat yra labai retas. Tai – „A-100“. Tai, kad tai yra būtent „A-100LL“, patvirtina palydovinė nuotrauka, padaryta prieš ataką.
Analitikai paaiškino, kad „A-100LL“ iš tiesų yra antžeminis stendas, skirtas visų „A-100“ sistemų bandymams. Būtent naudojant jį turi būti atliekama visa eilė bandymų ir įrangos vertinimų, skirtų jau esamam lėktuvui. Šis „A-100LL“ yra labai svarbus visos Rusijos programos, skirtos naujų radijo aptikimo ir nukreipimo komplekso lėktuvų, kurie pakeistų „A-50“, kūrimui ir greičiausiai esamo parko modernizavimui, turtas.
„Defence Express“ pabrėžė, kad be tokio bandymo stendo visi šie darbai bus atidėti, ir būtent dėl to okupantų nuostoliai po „A-100LL“ praradimo Rusijai yra žymiai didesni nei lėktuvo praradimas.
„ Atsižvelgiant į tai, kad Rusijoje „A-100“ kūrimo programa ir taip buvo ant uždarymo ribos, bandymų stendo sunaikinimas greičiausiai galutinai užbaigs šią Rusijos programą, kurią Rusija vykdė nuo 2000-ųjų (jei ne anksčiau), žadėdama pristatyti pirmuosius lėktuvus 2016 m.“, – paaiškino analitikai.
Be to, „New Voice“ duomenimis, patvirtintas ir TANTK aviacijos remonto gamyklos angarų ir gamybos pajėgumų sunaikinimas. Ji turėjo galimybes aptarnauti, remontuoti ir modernizuoti „Tu-95“ lėktuvus, kurie reguliariai naudojami raketiniams smūgiams prieš Ukrainą. Lapkričio 25 d. palydovinės nuotraukos užfiksavo didelio masto gaisrą gamybos pastatų rajone praneša „Unian“.
