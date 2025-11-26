Mokslas ir ITIšmanyk

Gautas patvirtinimas: Ukraina sunaikino net du itin retus Rusijos lėktuvus

2025 m. lapkričio 26 d. 12:22
Lrytas.lt
Ukrainos pajėgos Taganroge sunaikino du labai retus lėktuvus. Kaip pranešė Ukrainos karinis portalas „Defence Express“, tai patvirtina palydovinės nuotraukos, kurias paskelbė atvirųjų šaltinių žvalgybos bendruomenė „Garbuz“.
Daugiau nuotraukų (3)
Konkrečiai, nuotraukoje po atakos matyti didžiulis unikalaus eksperimentinio lėktuvo „A-60“ su koviniu lazeriu sunaikinimo mastas. Pažymima, kad antrasis sunaikintas lėktuvas taip pat yra labai retas. Tai – „A-100“. Tai, kad tai yra būtent „A-100LL“, patvirtina palydovinė nuotrauka, padaryta prieš ataką.
Analitikai paaiškino, kad „A-100LL“ iš tiesų yra antžeminis stendas, skirtas visų „A-100“ sistemų bandymams. Būtent naudojant jį turi būti atliekama visa eilė bandymų ir įrangos vertinimų, skirtų jau esamam lėktuvui. Šis „A-100LL“ yra labai svarbus visos Rusijos programos, skirtos naujų radijo aptikimo ir nukreipimo komplekso lėktuvų, kurie pakeistų „A-50“, kūrimui ir greičiausiai esamo parko modernizavimui, turtas.
„Defence Express“ pabrėžė, kad be tokio bandymo stendo visi šie darbai bus atidėti, ir būtent dėl to okupantų nuostoliai po „A-100LL“ praradimo Rusijai yra žymiai didesni nei lėktuvo praradimas.
„ Atsižvelgiant į tai, kad Rusijoje „A-100“ kūrimo programa ir taip buvo ant uždarymo ribos, bandymų stendo sunaikinimas greičiausiai galutinai užbaigs šią Rusijos programą, kurią Rusija vykdė nuo 2000-ųjų (jei ne anksčiau), žadėdama pristatyti pirmuosius lėktuvus 2016 m.“, – paaiškino analitikai.
Be to, „New Voice“ duomenimis, patvirtintas ir TANTK aviacijos remonto gamyklos angarų ir gamybos pajėgumų sunaikinimas. Ji turėjo galimybes aptarnauti, remontuoti ir modernizuoti „Tu-95“ lėktuvus, kurie reguliariai naudojami raketiniams smūgiams prieš Ukrainą. Lapkričio 25 d. palydovinės nuotraukos užfiksavo didelio masto gaisrą gamybos pastatų rajone praneša „Unian“.
karo aviacijasunaikinimasRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.