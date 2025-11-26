Mokslas ir ITIšmanyk

HP planuoja atleisti iki 6000 darbuotojų, nes vis plačiau diegia DI

2025 m. lapkričio 26 d. 08:20
Lrytas.lt
JAV bendrovė HP trečiadienį pranešė apie planus per ateinančius trejus metus atleisti iki 6000 darbuotojų, nes ketina plačiau naudoti dirbtinį intelektą (DI), o pradinės restruktūrizavimo išlaidos, kaip numatoma, sieks 650 mln. dolerių.
Šis naujas kompiuterių ir spausdintuvų gamintojos HP planas skelbiamas po ankstesnės restruktūrizacijos, kai bendrovė, praėjusių metų spalio pabaigoje turėjusi apie 58 tūkst. darbuotojų, paskelbė apie maždaug 7000 darbo vietų mažinimą. Vėliau tas skaičius padidintas dar 1–2 tūkst. darbo vietų. Atnaujinti duomenys apie darbuotojų skaičių dar nėra prieinami.
HP teigimu, nauji darbo vietų karpymai yra dalis platesnio plano didinti inovacijas, produktyvumą ir klientų pasitenkinimą per DI, kuris vis dažniau naudojamas JAV įmonėse programinės įrangos kūrimui ir duomenų analizei.
Šis žingsnis atitinka platesnę technologijų sektoriaus tendenciją, kai įmonės nurodo DI diegimą kaip darbo vietų mažinimo priežastį. Spalio mėnesį „Amazon“ paskelbė, kad naikins apie 14 tūkst. administracinių pareigybių, nurodydama organizacinius pokyčius, kuriuos skatina DI teikiamos galimybės.
HP paskelbė, kad paskutinio fiskalinio ketvirčio pajamos siekė 55,3 mlrd. JAV dolerių, t. y. apie 3 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai, o grynasis pelnas sumažėjo 9 proc. iki 2,5 mlrd. JAV dolerių.
