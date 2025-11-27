Estija gavo partiją naujų haubicų

Šios sistemos, pagamintos Pietų Korėjos kompanijos „Hanwha Defence“, yra integruojamos į augantį Estijos artilerijos parką, nes regioniniai saugumo klausimai ir toliau skatina investicijas Baltijos valstybėse, rašo „Defence Blog“.
Pirmadienį paskelbtame pranešime Gynybos ministerija teigė, kad „naujos „K9 Thunder“ haubicos atspindi šalies ilgalaikį įsipareigojimą būti pasirengusiems, atspariems ir bendradarbiauti. Estija investuoja į saugumą, nes laisvė yra verta ginti.“
Pasak Estijos gynybos investicijų centro (RKIK), šis pristatymas yra dalis platesnės įsigijimo programos, kuri apima 36 „K9“ vienetus, įsigytus iš „Hanwha Defence“ už maždaug 138 mln. JAV dolerių. Estijos gynybos pajėgos naują įrangą pradės naudoti tada, kai bus atlikti reikalingi atnaujinimai ir bandymai.
Kaip pažymėjo RKIK, šešios haubicos bus modifikuotos, kad būtų užtikrintas patikimas veikimas Estijos klimato sąlygomis ir vadovavimo struktūroje. Vietinė gynybos įmonė „GoCraft“ yra atsakinga už pritaikymo darbus, kurie apima naujas ryšių sistemas, aplinkos pritaikymus ir papildomą karinės įrangos saugojimo talpą. Įmonės atstovai teigia, kad šie atnaujinimai leidžia „K9“ platformoms patikimai veikti atšiauriomis žiemos sąlygomis, tuo pačiu palaikant Estijos naudojamus ryšių standartus.
Baigus modifikavimo etapą, haubicos bus perduotos Estijos gynybos pajėgų divizijos artilerijos pulkui. Estija pastaraisiais metais plečia pulką, motyvuodama tuo, kad reikia pagerinti tolimosios ugnies galią ir greito reagavimo pajėgumus. Ankstesniame pranešime tarnyba teigė, kad šalyje atlikti atnaujinimai padeda išlaikyti vietos pramonės įsitraukimą ir užtikrina greitesnius techninės priežiūros ciklus.
Kitais metais tikimasi gauti dar šešis „K9“ vienetus. Pasak RKIK, tolesnės pristatymas vyksta pagal grafiką, o Estija rengia reikiamą infrastruktūrą ir mokymo programas, kad galėtų palaikyti plečiamą parką. Anksčiau pristatyti vienetai jau yra dislokuoti ir aktyviai naudojami Estijos gynybos pajėgose.
„Hanwha Defence“ gaminamas „K9 Thunder“ yra plačiai naudojamas Azijoje ir Europoje. Dėl savo veikimo nuotolio, mobilumo ir lengvo integravimo į esamus valdymo ir kontrolės tinklus, ši sistema tapo viena iš sparčiausiai įdiegtų savaeigių haubicų tarp NATO partnerių, rašo „Defence Blog“.
ginkluotėartilerijahaubica
