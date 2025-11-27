Lietuvoje vis labiau populiarėjanti pramoga, į kurią įsitraukia net senjorai – kas tie lobiavimo žaidimai?

To priežastimi tapo mūsų šalyje vis labiau populiarėjantys lobiavimo žaidimai.
Susiruošti į šią alternatyvią lobių medžioklę tereikia geros nuotaikos, telefono bei azarto, kuris skatins sužinoti kažką naujo.
„Mes užsiimame interaktyvių sprendimų kūrimu įvairiose srityse – versle, švietime, kultūroje. Žinoma, didžiausias dėmesys yra į tuos sprendimus, kuriuos būtų lengva ir aišku panaudoti bei nereikalautų didelių kaštų ir sąnaudų.
Visa koncepcija apskritai yra orientuota per vartotojo patirtį – lankytojo patirtį muziejams, per edukacijų patirtį švietimui, per pirkėjo patirtį verslui“, – pasakojo interaktyvių technologijų įmonės „InGame“ projektų vadovas Algirdas Noreika.
Būtent vienas iš šių pavyzdžių yra lobiavimo žaidimas.
Lobiavimo žaidimas (arba dar kitaip žinomas kaip QR lobių medžioklė) – tai iš anksto sudarytas maršrutas su stotelėmis. Kiekvienoje iš stotelių, su telefonu nuskaičius QR kodą yra atrakinama dalis žaidimo – užduotys, galvosūkiai, edukacinės viktorinos, 360 ar papildytos realybės (AR) vizualinis turinys (pagal tematiką ir kliento poreikius).
„Vartotojas yra vedamas pavyzdžiui per tam tikras lankytinas vietas, jam yra suteikiama informacija apie tai, pateikiama audiovizualinė istorija.
Lankytojas yra įtraukiamas į šį procesą, renka taškus ir tokiu būdu jis skatinamas judėti į priekį bei sužinoti daugiau“, – pridūrė A.Noreika.
Šiuo metu lobiavimo žaidimus Lietuvoje galima išbandyti Panevėžio Skaistakalnio parke, Zapyškio bažnyčios apylinkėse bei J.T Vaižganto knygnešystės muziejuje.
„Pati lobiavimo žaidimo idėja nėra visiškai nauja, bet mes ją stengiamės paversti unikalia. Tradiciškai lobiavimas yra geriau žinomas kaip geokešingas (geocaching), jo koncepcija yra šiek tiek kitokia.
Mūsų atveju lobiavimo žaidimo tikslas yra einant per kurią nors patirtį sužinoti naujus dalykus – ar tai būtų naujos prekės, ar tai būtų nauji lankytini objektai. Tokiu būdu įvyksta ir pažintis, ir pats žmogus yra skatinamas judėti į priekį“, – tęsė A.Noreika.
Jo atstovaujamos „InGame“ įmonės, kuri integruoja lobiavimo žaidimus, specialistai turi daugiau nei 10 metų patirtį su interaktyviais sprendimais, kurie buvo vystomi švietime, kultūroje ir versle.
Komanda nenustoja tobulėti ir dabar – nuolat vyksta komunikacija su lobiavimo žaidimą išbandžiusiais lankytojais.
„Jei gauname kokias nors pastabas, į jas reaguojame, vystome, tobuliname. Lobiavimo žaidimai yra skirti ne tik vaikams, mes ir patys dalyvaujame, nes jie puikiai tinka komandos formavimo renginiams.“
Štai, pavyzdžiui, „Pragiedruliuose“ lobiavimo veiklas mielai išbando senjorai, patys „nuskaitinėja“ QR kodus ir žiūri, kokios istorijos yra paslėptos“, – samprotavo „InGame“ projektų vadovas.
Pasak, A.Noreikos, išsiplėsti lobiavimo žaidimams Lietuvoje potencialo yra labai daug – į vis labiau populiarėjančią interaktyvią pramogą skatinama įsitraukti ne tik muziejus ar savivaldybes, bet ir įmones ar net draugų kompanijas.
„Lietuvoje plėstis galimybių taip pat yra labai daug, nes lobiavimo žaidimai gali būti pritaikyti bet kokiam miestui, savivaldybei, muziejui ar net renginiui. Pagrindiniai mūsų darbai vyko Lietuvoje, bet mes žiūrime ir į užsienį, planuojame tą platformą „išdirbti“ dar labiau ir pritaikyti užsienyje“, – kalbėjo jis.