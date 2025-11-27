Lietuvos kaimynystėje atsirado dar viena Rusijos raketinių sistemų baterija

Mokslas ir ITIšmanyk

Baltarusijos sausumos pajėgos iš Rusijos gavo dar vieną „Tor-M2“ oro gynybos bateriją. Apie tai pranešė Baltarusijos gynybos ministerija. Pasak ministerijos, šis perdavimas yra dalis nuolatinio karinio ir techninio bendradarbiavimo tarp Minsko ir Maskvos pagal bendrą oro gynybos sistemą.
Naujos sistemos padidina „Tor-M2K“ baterijų, naudojamų Baltarusijoje, skaičių. Baltarusija turėjo septynias baterijas, o po paskutinio pristatymo jų skaičius išaugo iki aštuonių. Ankstesnė partija buvo pristatyta 2024 m. lapkritį.
Baltarusija pirmą kartą pasirašė sutartis dėl „Tor-M2K“ sistemų 2015 m. per aviacijos parodą „MAKS-2015“, o pirmoji partija buvo pristatyta 2016 m.
Pradiniame susitarime buvo numatyta penkios baterijos. Po Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą Maskva į Baltarusiją perkėlė mažiausiai 15 „Tor-M2“ sistemų.
Paskelbus apie suvienodintą integruotą oro gynybos sistemą, Baltarusija greičiausiai užsakė papildomus vienetus.
„Tor-M2K“ montuojama ant baltarusiškos „MZKT-6922“ važiuoklės. Pati raketų sistema yra identiška Rusijos versijai. Sistema turi 16 raketų su radijo valdymo sistema. Du radarai – vienas skirtas taikiniams aptikti, kitas – raketoms valdyti – yra įrengti šalia paleidimo įrenginio, kuris naudoja vertikalias paleidimo kameras.
Paieškos radaras gali aptikti taikinius 32–35 km atstumu ir vienu metu sekti iki 48 taikinių 360 laipsnių kampu. Valdymo radaras gali nukreipti iki keturių raketų į vieną taikinį.
Sistema naudoja „9M338K“ raketas, kurių maksimalus nuotolis yra iki 16 km, o perėmimo aukštis – iki 10 km, rašo "Militarnyj.
