Mokslas ir ITIšmanyk

Lietuva stiprina oro gynybą: perkama dar viena trumpojo nuotolio oro gynybos sistema

2025 m. gruodžio 1 d. 12:02
Krašto apsaugos ministerija
Lietuva stiprina oro erdvės gynybą – iš Švedijos gamintojų „Saab Dynamics“ užsakyta dar viena, jau trečioji mobili trumpojo nuotolio oro gynybos sistema (angl. Mobile Short Range Air Defence System, sutrumpintai – MSHORAD). Užsakymo vertė siekia daugiau kaip 119 mln. eurų.
Daugiau nuotraukų (1)
Įsigyjamą sistemą sudarys „Giraffe“ 1X radarai, RBS70 NG raketsvaidžiai bei ugnies valdymo ir kontrolės sistema. Skirtingi sistemos komponentai į Lietuvą bus pristatyti 2026–2029 m.
„Stipriname Lietuvos oro erdvės gynybą. Įsigyjame trumpojo nuotolio oro gynybos sistemą MSHORAD, kurios vienas iš svarbių komponentų – „Giraffe 1X“ radarai, skirti žemame aukštyje vykdomai oro erdvės stebėsenai sustiprinti.
Tai leis reikšmingai padidinti Lietuvos kariuomenės galimybes aptikti bepiločius orlaivius ir kitus žemame aukštyje skriejančius objektus. Visa MSHORAD sistema sukurta siekiant užtikrinti tam tikrų objektų, teritorijų ir kritinės infrastruktūros apsaugą. Vienas didžiausių šios sistemos privalumų – mobilumas, todėl tai ypač svarbus pajėgumas, kuris reikšmingai sustiprins Lietuvos kariuomenės gynybinius gebėjimus“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Artimiausiu metu taip pat bus pasirašyta sutartis su „Saab Dynamics“ dėl šių komponentų integravimo į Lietuvos kariuomenės šarvuotąsias transporto priemones JLTV. Šios sutarties vertė numatoma apie 11 mln. eurų.
MSHORAD sistemos svarbiausi pliusai – mobilumas, atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams ir tinkamumas naudoti su Lietuvos kariuomenės turimomis raketomis ir oro gynybos sistemomis.
Lietuvos kariuomenėoro gynybaradarai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.