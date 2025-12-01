Lietuva stiprina oro gynybą: perkama dar viena trumpojo nuotolio oro gynybos sistema

Įsigyjamą sistemą sudarys „Giraffe“ 1X radarai, RBS70 NG raketsvaidžiai bei ugnies valdymo ir kontrolės sistema. Skirtingi sistemos komponentai į Lietuvą bus pristatyti 2026–2029 m.
„Stipriname Lietuvos oro erdvės gynybą. Įsigyjame trumpojo nuotolio oro gynybos sistemą MSHORAD, kurios vienas iš svarbių komponentų – „Giraffe 1X“ radarai, skirti žemame aukštyje vykdomai oro erdvės stebėsenai sustiprinti.
Tai leis reikšmingai padidinti Lietuvos kariuomenės galimybes aptikti bepiločius orlaivius ir kitus žemame aukštyje skriejančius objektus. Visa MSHORAD sistema sukurta siekiant užtikrinti tam tikrų objektų, teritorijų ir kritinės infrastruktūros apsaugą. Vienas didžiausių šios sistemos privalumų – mobilumas, todėl tai ypač svarbus pajėgumas, kuris reikšmingai sustiprins Lietuvos kariuomenės gynybinius gebėjimus“, – sakė krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
Artimiausiu metu taip pat bus pasirašyta sutartis su „Saab Dynamics“ dėl šių komponentų integravimo į Lietuvos kariuomenės šarvuotąsias transporto priemones JLTV. Šios sutarties vertė numatoma apie 11 mln. eurų.
MSHORAD sistemos svarbiausi pliusai – mobilumas, atsparumas elektromagnetiniams trikdžiams ir tinkamumas naudoti su Lietuvos kariuomenės turimomis raketomis ir oro gynybos sistemomis.