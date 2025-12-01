„Kodėl rusai taip mėgsta kanalizaciją? Tai pasakojimas apie požemines roges, vėliavą bet kokia kaina ir begalinius „mėsos“ šturmus. Taip pat apie humanišką Azovo karių elgesį su belaisviais, kurie siekia išlaisvinti savo brolius iš nelaisvės“, – nurodė brigada.
Pavelas Nikolajevas (Davletas) pasakoja, kad „parsidavė kontraktui kaip mažas šunelis“. 1989 m. gimęs kareivis tarnavo 150 divizijoje.
Pasak jo, kai paaiškėjo, kad visi bus paskirti į šturmo būrius, tarp rusų karių kilo panika. Ypač išsigando vyresnio amžiaus vyrai – nes suprato, kad juos paskyrė būti mirtininkais. Kaip pasakojo Davletas, jie gavo įsakymą prasiskverbti į Ukrainos ginkluotųjų pajėgų užnugarį per kanalizacijos vamzdį. Jie judėjo iki juosmens vandenyje vamzdžiu, kurio skersmuo buvo 90 cm. Orientuotis buvo tiesiog neįmanoma, jie judėjo 2,5 dienos. Per visą tą laiką miegojo pusantros valandos.
„Tai buvo pragaras... Kol slinkome vamzdžiu, praradome viską. Kuprines supjaustė stalaktitai, krovinys buvo sugadintos, visos granatos buvo prarastos, o ir ir degikliai“, – pasakoja kareivis.
Kaip pasakojo rusas, prasidėjo haliucinacijos: atrodė, kad virš jo – žvaigždėtas dangus.
Jevgenijus Latuchinas (Skautas), gimęs 2002 m., pateko į frontą savo motinos iniciatyva, kuri, sakoma, buvo įsitikinusi, kad jis tarnaus Rusijos Federacijos teritorijoje. Jis papasakojo, kad vamzdyne patyrė nervinį sukrėtimą:
„Man prasidėjo isterija. Nes nežinai, kiek atgal, kiek į priekį... Nėra vandens [geriamojo], baigiasi maistas. Už tavęs ropoja dar 10 vyrų, kurie tave skubina. Šlapia, šalta, pučia vėjas“.
Kareivis paaiškino, kad vienintelis dalykas, kurio jis tikėjosi, buvo nemirti vamzdyne.
Kai okupantai pasiekė paskirties tašką, jie dar kurį laiką judėjo atviroje vietovėje. Šiek tiek vėliau jie gavo pranešimą iš savo vadų, kad pasitelkus droną, jiems bus numesta „dovanėlė“. Tačiau vietoj maisto ir vandens, ko jie tikėjosi, rusai gavo vėliavą – jiems buvo įsakyta ją išskleisti gyvenamojoje vietovėje, kad imituotų teritorijos užėmimą. Belaisviai sako, kad patys yra šokiruoti tokio savo vadų elgesio.
Kaip praneša „Unian“, anksčiau Ukrainos jūrų pėstininkai paėmė į nelaisvę 19 rusų. Visi jie tarnavo 228-ajame šturmo pulke 90-osios tankų divizijos RF – vaizdo įraše okupantai visi nurodo šį okupacinės armijos padalinį, taip pat pasako savo vardus ir pavardes.
Ukrainiečių kariai paėmė į nelaisvę rusus per sėkmingą Ivanivkos Meživsko bendruomenės Sinelnykivsko rajono ir pietinių priemiesčių, esančių Dnipropetrovsko srityje, „valymą“, rašo „Unian“.
