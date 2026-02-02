E. Muskas smogė rusams: atakos dronams išjungė „Starlink“

Ukrainos gynybos ministras Mykhailo Fedorovas sakė, kad gynybos komanda nedelsdama susisiekė su „SpaceX“ ir pasiūlė technines priemones, kaip sustabdyti neteisėtą sistemos naudojimą.
„Per kelias valandas po pranešimų, kad virš Ukrainos miestų veikia „Starlink“ ryšiu aprūpinti Rusijos dronai, gynybos ministerijos komanda nedelsdama susisiekė su „SpaceX“ ir pasiūlė konkrečius būdus šiai problemai išspręsti“, – sausio 29 d. rašė M. Fedorovas.
Vėliau jis patvirtino, kad „SpaceX“ nedelsdami sureagavo ir pradėjo įgyvendinti technines ribojimo priemones, kad „Starlink“ terminalai nebūtų naudojami Rusijos bepilotėse sistemose.
„Esu dėkingas „SpaceX“ prezidentei Gwynne Shotwell ir asmeniškai Elonui Muskui už greitą reakciją ir nedelsiant pradėtą darbą sprendžiant šią problemą“, – vėliau rašė M. Fedorovas.
Remiantis Ukrainos ir Rusijos atvirųjų šaltinių žvalgybos grupių pateikta informacija, priešpriešinės priemonės apima greičio apribojimus, kurie išjungia „Starlink“ terminalus, kai judėjimo greitis viršija 75–90 kilometrų per valandą. Šis apribojimas neleidžia terminalams veikti greitai judančiose platformose – pvz., smogiamuosiuose dronuose – tuo pačiu išlaikant paslaugą antžeminiams vartotojams ir lėčiau judančioms sistemoms.
Pranešama, kad šios priemonės buvo įvestos siekiant kovoti su Rusijos puolamaisiais dronais „BM-35“ ir „Molnja“, kurie buvo modifikuoti taip, kad galėtų gabentis „Starlink“ terminalus, skirtus tolimajai navigacijai ir valdymui bei kontrolei puolamųjų misijų metu.
„SpaceX“ įkūrėjas Elonas Muskas viešai patvirtino, kad imtasi priemonių, kurios, atrodo, buvo veiksmingos.
„Atrodo, kad priemonės, kurių ėmėmės siekdami sustabdyti neteisėtą „Starlink“ naudojimą Rusijoje, buvo veiksmingos, – rašė E. Muskas. – Praneškite mums, jei reikia imtis papildomų veiksmų.“
Vėliau M. Fedorovas atsakė, kad pradinės priemonės jau duoda rezultatų ir kad vyksta tolesnis koordinavimas.
„Pirmosios priemonės jau duoda realių rezultatų. Mes labai glaudžiai bendradarbiaujame su jūsų komanda dėl kitų svarbių veiksmų. Dėkojame už paramą. Jūs esate tikras laisvės čempionas ir tikras Ukrainos žmonių draugas“, – rašė M. Fedorovas.
„Starlink“ terminalai nuo pat Rusijos plataus masto įsiveržimo pradžios atlieka pagrindinį vaidmenį palaikant Ukrainos ryšių tinklą, remiant karinį vadovavimą ir kontrolę, dronų operacijas ir civilių ryšį per pakartotinius infrastruktūros išpuolius. Sistema pirmą kartą Ukrainoje buvo įdiegta dideliais kiekiais 2022 m. pradžioje, kai E. Muskas patvirtino skubius pristatymus, siekdamas paremti šalies atsparumą.
„SpaceX“ anksčiau ėmėsi priemonių apriboti „Starlink“ naudojimą puolamiesiems veiksmams, tuo pačiu tęsdama paslaugų teikimą gynybos ir civilinėms reikmėms, rašo „Defence Blog“.
dronaiStarlinkElonas Muskas
Rodyti daugiau žymių