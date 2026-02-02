Rado neįprastą senovinę „Ričardo paslaptį“

Metalo detektoriaus savininkas viduramžių antspaudą atrado 2024 m. rudenį Gosfilde, Esekso grafystėje. Tačiau neseniai Jungtinės Karalystės Kilnojamųjų senovės radinių registravimo programos ekspertai atliko antspaudo analizę ir nustatė, kad 800 metų senumo objekto centre yra 2000 metų senumo romėnų brangakmenis.
„Nedažnai pasitaiko, kad daiktas sudarytas iš dviejų skirtingų laikotarpių elementų, – pasakoja Esekso radinių ryšių pareigūnė Lori Rogerson. – Manau, kad tai buvo tikrai ypatingas radinys.“
Sidabrinis antspaudas yra tik 27,5 milimetro ilgio, o visas papuošalas sveria 6,44 gramo. Viename ovalios formos antspaudo gale pritvirtinta kilpa rodo, kad jis buvo nešiojamas, galbūt ant kaklo grandinėlės, o ne kaip antspaudinis žiedas.
Aplink rėmelį yra veidrodinis užrašas „SECRETUM.RICARDI“, reiškiantis „slaptas Ričardo antspaudas]“ arba „Ričardo paslaptis [antspaudas]“, kartu su pattée kryžiumi – simetriškos formos krikščionišku simboliu, viduramžiais dažnai naudotu Templių riterių.
Gosfieldo antspaudo centre yra karneolis – rusvai raudonas pusbrangis akmuo, kuriame išgraviruotas dviejų arklių vežimas. Vežimo gale stovi vežėjas, laikantis vadžias ir botagą – o tai rodo, kad jis dalyvauja senovės cirko lenktynėse. Išraižytas brangakmenis datuojamas I a. pr. m .e. pabaiga arba I mūsų eros amžiaus pradžia, todėl jis yra mažiausiai 1200 metų senesnis už metalinę antspaudo matricą.
Veidrodinis graviravimas ir įduobtas vežimo dizainas turėdavo sukurti teisingą piešinį, kai Ričardas jį įspaudavo į vašką kaip savo antspaudą.
L. Rogerson sako, kad Ričardas galėjo specialiai pasirinkti romėnišką brangakmenį, norėdamas parodyti savo žinias apie klasikinį pasaulį ir gebėjimą įsigyti kažką iš tolimos vietos ir laikų.
„Tai tikrai turėjo būti savininko socialinio statuso rodiklis, – teigia ji, – ir rodęs, kad jis buvo gana svarbus – arba save laikė gana svarbiu“.
Gosfieldo antspaudas buvo pateiktas svarstymui dėl klasifikavimo kaip lobio pagal 1996 m. Jungtinės Karalystės Lobio įstatymą – nes jis pagamintas iš sidabro ir yra daugiau nei 300 metų senumo. Po tyrimo šį objektą tikisi įsigyti Esekso Braintree muziejus.
Parengta pagal „Live Science“.
archeologijaJungtinė Karalystėromėnai
