Ekspertai: aplinkosauga be krašto apsaugos – laikina, o krašto apsauga be aplinkosaugos – trumparegiška

Lietuvos kariuomenės majoras, aplinkosaugos doktorantas Kęstutis Čekavičius ir ornitologas, buvęs karys Marius Karlonas sako, kad krašto apsauga ir aplinkosauga nėra priešpriešos. Saugumas yra būtina ilgalaikės gamtos apsaugos sąlyga, o atsakingas požiūris į aplinką – modernios krašto apsaugos dalis.
M. Karlonas atkreipė dėmesį, kad kariniai poligonai kai kurioms rūšims netgi yra tapę svarbiomis buveinėmis, tačiau kartu įvardijo ir galimas rizikas, ragindamas taikyti kompensacines bei ilgalaikes gamtosaugines priemones kitose teritorijose.
Mjr. K. Čekavičius akcentavo, kad Kapčiamiesčio poligono planavimas grindžiamas kruopščia analize, o planuojami miškų kirtimai bus riboti, išskaidyti laike ir vykdomi laikantis visų aplinkosauginių reikalavimų. Sprendimai priimami bendradarbiaujant su mokslininkais, o jautrios buveinės bus kiek įmanoma apsaugomos.
Taip pat pabrėžta praktinė karių atsakomybė aplinkai – kiekvienų pratybų metu taikomas principas „palik aplinką švaresnę, nei radai“.
Diskusija vyko Krašto apsaugos ministerijos tinklalaidėje „KAS ir KAM?“. Pokalbį apibendrindamas mjr. K. Čekavičius pabrėžė: aplinkosauga be krašto apsaugos – laikina, o krašto apsauga be aplinkosaugos – trumparegiška.
Viso pokalbio kviečiama klausytis čia: