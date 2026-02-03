Mokslas ir ITIšmanyk

Netoli Apulijos krantų rastos sudužusio senovės romėnų laivo liekanos

2026 m. vasario 3 d. 15:45
Jūras Barauskas
Italijos finansų policija antradienį pranešė Jonijos jūros dugne netoli Apulijos aptikusi didelio senovės romėnų laikų laivo su amforų kroviniu liekanas.
Policija teigė, kad šį radinį per patikrinimą aptiko dar 2025 m. birželį, tačiau apie jį paskelbė tik dabar.
„Siekdamos užtikrinti šios svarbios povandeninės vietovės apsaugą, visos suinteresuotosios šalys susitarė šio radinio atžvilgiu laikytis visiško konfidencialumo, kad būtų išvengta plėšimo pavojaus ir išsaugota archeologinėje vietovėje saugoma potenciali informacija, kol bus parengta geriausia intervencijos strategija“, – nurodoma pareigūnų pranešime.
jūrų archeologijaItalijanuskendęs laivas
