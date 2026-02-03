Privalomoji pradinė karo tarnyba – ne kliūtis studijoms

Universiteto Studijų prorektorės doc. dr. Kristinos Ukvalbergienės teigimu, universitetas supranta besikeičiančią geopolitinę padėtį, todėl šiandien valstybės saugumas – aukščiausias prioritetas.
„Atsižvelgiant į Mokslo ir studijų įstatymą, studentai, tiek savanoriškai pasirinkę, tiek privalomai pakviesti atlikti pradinę karo tarnybą, turi teisę išeiti akademinių atostogų neprarasdami studento statuso ir teisės po jų tęsti studijas. Norint išeiti akademinių atostogų dėl karo tarnybos, universitete nustatyta tvarka reikia pateikti prašymą ir oficialius dokumentus“, – teigia doc. dr. K. Ukvalbergienė.
Universiteto auditorijos – neištuštės
Moksleiviai, kurie yra pakviesti tarnauti, į universitetus 2026 metais vis tiek gali stoti, tačiau, kad galėtų atlikti privalomąją tarnybą, jie turės pasiimti akademines atostogas. Doc. dr. K. Ukvalbergienė šių metų abiturientams, kurie yra pakviesti tarnauti, rekomenduoja rinktis studijas ir stoti į jas.
„Tokiu būdu stojantieji galės konkuruoti su savo metų abiturientais. Šiais metais privalomajai karo tarnybai kviečiamas gana ribotas jaunuolių skaičius, todėl studijų procesas universitetuose turėtų išlikti stabilus“, – sako Studijų prorektorė.
Ji priduria, kad KTU palaiko tiek būsimus, tiek jau esamus studentus, kurie renkasi privalomąją karo tarnybą ir lauks jų sugrįžtant į studijas, užtikrinant kuo sklandesnį šį procesą.
„Palaikome komunikaciją su Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba, studentų atstovybe, ministerijų atstovais bei kitomis aukštosiomis mokyklomis. Siekiame užtikrinti, kad studijų kokybė būtų išlaikyta, o studentai turėtų visas galimybes suderinti akademinį kelią su pilietinėmis prievolėmis“, – pažymi doc. dr. K. Ukvalbergienė.
Naudomis pasinaudos vėliau
Sausio mėnesį KTU pradėjo išankstinį priėmimą į bakalauro studijas, siūlydamas preliminariąją studijų sutartį pasirašiusiems abiturientams išskirtinius privalumus – pagalbą ruošiantis brandos egzaminams, 1000 eurų stipendiją studijų kainai finansuoti ir galimybę visus metus Kauno – studentiško miesto – viešuoju transportu važinėti nemokamai.
Studijų prorektorė pabrėžia, kad įstojus šio priėmimo metu ir gavus kvietimą atlikti privalomąją tarnybą – naudos nepradings. Jomis pirmakursiai galės pasinaudoti po atliktos tarnybos, sugrįžus į universitetą po akademinių atostogų.
Šiame priėmimo etape gali dalyvauti tiek asmenys, kurie vidurinį išsilavinimą įgijo iki 2025 m. ir jau turi brandos atestatą, tiek asmenys, kurie vidurinį išsilavinimą įgys 2026 m. Išankstinio priėmimo metu stojantysis sudaro preliminariąją studijų sutartį ir vėliau teikia priėmimo prašymą LAMA BPO sistemoje, o gavęs pakvietimą – sudaro sutartį su KTU.