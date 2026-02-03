Sausį Rusija pasiekė niūrų rekordą

OSINT ekspertų surinkti duomenys rodo, kad Rusijos pajėgos padidino oro bombų naudojimą 26 proc. palyginti su 2025 m. gruodžiu, kai buvo užregistruota mažiau nei 4600. Nuo sausio 1 d. iki sausio 31 d. Rusijos lėktuvai vidutiniškai numetė 184 bombas per dieną – o tai rodo nuolatinę ir intensyvią oro kampaniją.
Sausį skaičius viršijo ankstesnių rekordinių mėnesių skaičių, įskaitant 2025 m. spalį, kai buvo panaudotos 5328 bombos, ir 2025 m. balandį, kai buvo užregistruotos 5272 bombos. Ukrainos analitikai teigia, kad naujausi skaičiai patvirtina tendenciją vis labiau pasikliauti iš oro paleidžiamais šaudmenimis – nes Rusija siekia daryti spaudimą Ukrainos gynybai ir smogti giliai esančiai infrastruktūrai.
Pasak „Militarnyj“, Rusijos aviacija vis dažniau naudoja valdomas oro bombas, o ne nevaldomus gravitacinius ginklus. Šiuose šaudmenyse įrengta sklendimo įranga, kuri padidina nuotolį ir leidžia lėktuvams paleisti bombas už daugelio Ukrainos oro gynybos sistemų pasiekiamumo ribų. Ukrainos stebėjimo grupės taip pat praneša, kad Rusija bando naujas kai kurių bombų varomąsias sistemas, įskaitant raketomis varomas versijas, skirtas dar labiau padidinti atstumą.
Vienas iš tokių atvejų buvo užfiksuotas 2025 m. spalio 25 d., kai Rusijos lėktuvai smogė Ukrainos Dnipropetrovsko srities Kamiansko miestui, naudodami reaktyviniais varikliais varomas UMPC „Grom“ sklendžiančias bombas. Stebėjimo kanalai užfiksavo tris didelio greičio ginklus, artėjančius prie miesto, po to – kelis sprogimus ir matomą dūmų stulpą. Kamianskas yra daugiau nei 120 kilometrų nuo fronto linijos, todėl šis smūgis yra reikšmingas tiek dėl jo nuotolio, tiek dėl panaudoto ginklo tipo.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis sausio pareiškime teigė, kad per mėnesį Rusijos pajėgos į Ukrainą paleido daugiau nei 6000 puolamųjų dronų, apie 5500 valdomų oro bombų ir 158 įvairių tipų raketų. Jis sakė, kad dauguma šių smūgių buvo nukreipti į energetikos objektus, geležinkelių infrastruktūrą ir transporto tinklus, kurie palaiko kasdienį gyvenimą visoje šalyje.
„Praktiškai visa tai yra nukreipta prieš energetiką, geležinkelius, mūsų infrastruktūrą, viską, kas palaiko normalų gyvenimą, – sakė V. Zelenskis. – Mes fiksuojame Rusijos bandymus sunaikinti logistikos ir transporto ryšius tarp miestų ir bendruomenių.“
Ukrainos kariniai šaltiniai teigia, kad dronų, raketų ir oro bombų derinys yra skirtas oro gynybos sistemoms užvaldyti, priverčiant jas vienu metu reaguoti į kelis pavojus. Valdomos bombos, kurios yra pigesnės ir lengviau pagaminamos nei kruizinės raketos, tapo svarbia šios strategijos dalimi, nes Rusija siekia išlaikyti didelį smūgių skaičių ilgą laiką.
Šis padidėjimas taip pat parodo spaudimą Ukrainos oro gynybos tinklui, kuris tebėra priklausomas nuo Vakarų tiekiamų sistemų ir naikintuvų atsargų, rašo „Defence Blog“.
