Tęsiamas pasiruošimas HIMARS sistemų integracijai į Lietuvos kariuomenę, vykdomi koviniai šaudymai

Tikimasi, kad įsigytos sistemos HIMARS Lietuvą pasieks šiais metais, tad tokios pratybos yra svarbios ruošiantis HIMARS sistemų integracijai į Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų struktūrą – įgulų, ugnies valdymo centrų, saugos ir remonto bei priežiūros personalo parengimą.
Lietuvos karių rengimą, kurio tikslas – palaikyti individualius ir kolektyvinius įgūdžius, reikalingus savarankiškai ir efektyviai valdyti bei aptarnauti HIMARS sistemas, JAV 14-ojo Lauko artilerijos pulko 1-ojo salvinės artilerijos bataliono, priskirto JAV kariuomenės V korpuso 41-os lauko artilerijos brigadai, užduoties vykdymo vienetas „Pergalė“ pradėjo 2025 m. rugsėjo mėnesį, o sausio 5–28 d. Generolo Silvestro Žukausko poligone vyko įgytų žinių ir įgūdžių tobulinimas bei vertinimas.
Sausumos pajėgų Salvinės artilerijos baterijos kariai mokymo klasėse įgyja teorines žinias, kurias praktiškai išbando su JAV 41-os lauko artilerijos brigados Lietuvoje mokymo tikslais dislokuotomis sistemomis HIMARS, atgabentomis iš Estijos, pereinama prie individualaus karių rengimo pagal funkcines sritis.
Reaktyvinės salvinės ugnies sistemos HIMARS koviniai šaudymai Lietuvoje vyksta trečią kartą, o kaip Sausumos pajėgų Salvinės artilerijos baterijos regimo dalis – antrą. Reaktyvinės salvinės ugnies sistemos raketos skriejo virš Kuršių marių bei Kuršių Nerijos ir krito į Baltijos jūrą apie 15 km atstumu nuo šūvio vietos.
Pavojaus zonos paskelbimą ir kontrolę Baltijos jūroje užtikrino Karinių jūrų pajėgų štabo ir aprūpinimo laivas „Jotvingis“ N42, priešmininis laivas „Skalvis“ M53 ir vilkikas „Lokys“ H24, o sausumoje – Karo policija. Kovinių šaudymų metu buvo apribotas eismas Kuršių nerijoje, laivyba, oro erdvė, taip pat patekimas į Kairių poligoną.
Salvinės artilerijos baterijos kariai glaudžiai bendradarbiauja su JAV kariuomenės V korpuso 41-os lauko artilerijos brigados vienetais nuo 2024 metų ir nuolatos dalyvauja bendrose pratybose su NATO sąjungininkų bei partnerių kariais Lietuvoje ir užsienyje.
Pagal pasirašytą HIMARS įsigijimo sutartį Lietuvos kariuomenei perkami 8 paleidimo įrenginiai su kovine ir mokomąja amunicija, kurią sudarys skirtingų tipų ir kovinių charakteristikų valdomų raketų komplektai, įskaitant 300 km efektyvaus šūvio nuotolio sistemas ATACMS. Lietuva šias sistemas įsigyja kartu su kitomis Baltijos šalimis.
JAV kariuomenės sukurta Europos HIMARS iniciatyva (angl. European HIMARS Initiative), kurioje dalyvauja šalys, turinčios HIMARS sistemas arba ketinančios jas įsigyti. Šioje iniciatyvoje JAV kariuomenės atstovai dalijasi patirtimi, susijusia su HIMARS sistemos eksploatavimu, išlaikymu ir koviniu rengimu. Lietuva, kartu su Estija ir Latvija, aktyviai dalyvauja šioje iniciatyvoje, siekdama užtikrinti greitą ir efektyvų pasirengimą pilnam operaciniam pajėgumui.
