„Kalašnikovo“ koncernas žada pristatyti savo naują gaminį

Pagal paskelbtas specifikacijas, „Rus-PE“ sistema gali gabenti 1 arba 2 kilogramų svorio kovinę galvutę, o tai greičiausiai atspindi skirtingas naudingojo krovinio galimybes. Pranešama, kad dronas pasiekia maksimalų 200 km/h greitį, jo kreiserinis greitis yra apie 140 km/h, o veikimo trukmė – apie 30 minučių.
Nors oficialus veikimo nuotolis nebuvo atskleistas, nurodyti skrydžio parametrai rodo, kad efektyvusis nuotolis siektų maždaug 70 kilometrų, neįskaitant ryšio kanalų apribojimų. „Rus-PE“ sistema paleidžiama pneumatiškai iš transportavimo-paleidimo konteinerio, kurį gali nešti ir valdyti vienas pėstininkas – todėl ji yra mobili ir taktiniu požiūriu lanksti.
Navigacijai dronas turi įrengtą giroskopiškai stabilizuotą elektrooptinių jutiklių komplektą. „Kalašnikov Koncern“ teigia, kad sistema gali būti valdoma tiek rankiniu, tiek automatiniu režimu – o tai reiškia, kad ji gali savarankiškai pataikyti į tikslą, kurį nurodė operatorius.
Rusai taip pat tvirtina, kad „Rus-PE“ sistema naudoja dirbtinio intelekto algoritmus, leidžiančius jai savarankiškai aptikti ir identifikuoti taikinius. Tačiau tokie teiginiai tapo įprasti Rusijos reklaminėje medžiagoje ir juos sunku patikrinti be nepriklausomų bandymų ar praktinio naudojimo, rašo „Defense Express“.
Koncepcijos, sudėties ir deklaruojamų galimybių požiūriu „Rus-PE“ sistema labai panaši į Izraelio kompanijos „UVision“ gaminamą „Hero-90“ tipo droną. Kaip ir jos rusiškas atitikmuo, „Hero-90“ dronas paleidžiamas iš konteinerio, turi giroskopiškai stabilizuotą kamerų bloką ir skrydžiui naudoja sulankstomus X formos sparnus.
„Hero-90“ sistemos bendras svoris yra apie 18 kilogramų, veikimo nuotolis – iki 45 kilometrų, skrydžio trukmė – iki 40 minučių, o kovinė galvutė sveria 3 kilogramus. Jis taip pat turi dirbtiniu intelektu valdomą taikinių aptikimo įrenginį ir gali savarankiškai pulti taikinį, kai operatorius duoda leidimą.
Taigi, „Rus-PE“ sistema atrodo esanti tiesioginė Izraelio sistemos kopija arba artimas analogas, skirtas konkuruoti su „Hero-90“ dronu tarptautinėje ginklų rinkoje. Jos eksporto potencialas kelia papildomų klausimų, nes ji galėtų būti tiekiama Izraeliui priešiškoms šalims – ir galbūt, nevalstybiniams subjektams, didinant riziką, kad ateityje ji bus panaudota prieš Izraelio pajėgas ar civilius, apibendrina „Defense Express“.
