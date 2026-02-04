„Microsoft“ paskyrė naują Baltijos šalių ir Ukrainos regiono vadovą

Pagrindiniai naujojo vadovo prioritetai – kibernetinio saugumo stiprinimas, saugios debesijos diegimo spartinimas, atsakingo dirbtinio intelekto naudojimo skatinimas ir skaitmeninių įgūdžių plėtra, siekiant ilgalaikio regiono ekonomikos augimo. Šiose pareigose E. Kachanovskis keičia Leonidą Polupaną, nusprendusį tęsti karjerą už bendrovės ribų.
20 metų patirtį technologijų sektoriuje sukaupęs E. Kachanovskis turi Kyjivo nacionalinio ekonomikos universiteto teisės ir ekonomikos magistro laipsnį bei Kyjivo nacionalinio lingvistikos universiteto filologijos magistro laipsnį. Prie „Microsoft“ prisijungęs 2019 m., jis ėjo vyresniojo vadovo pareigas klientų patirties gerinimo ir pagalbos viešajam sektoriui padaliniuose. Pastaruoju metu E. Kachanovskis, kaip laikinasis „Microsoft“ Baltijos šalių ir Ukrainos regiono vadovas, stiprino šio regiono partnerystes ir prižiūrėjo skaitmeninės infrastruktūros plėtrą didelių geopolitinių ir technologinių iššūkių fone.
„Pastaraisiais metais Baltijos šalys puikiai pademonstravo, kaip atrodo tikras skaitmeninis atsparumas. Kartu su savo partneriais ir toliau aktyviai dirbsime šio regiono pasaulinio lygio skaitmeninės lyderystės, e. valdžios sprendimų, kibernetinio saugumo ir atsakingo dirbtinio intelekto srityse. Mūsų tikslas yra praktiškas ir konkretus: kad debesijos bei dirbtinio intelekto naudojimas būtų patikimas ir teiktų apčiuopiamą naudą kuo didesniam skaičiui žmonių. Ukrainoje mes padedame apsaugoti kritines sistemas, užtikrinti būtinų paslaugų teikimą ir gilinti skaitmeninius įgūdžius. Šį darbą tęsime ir toliau“, – pasakoja naujasis „Microsoft“ Baltijos šalių ir Ukrainos regiono vadovas E. Kachanovskis.
„Microsoft“ prezidentė Vidurio Europai ir Centrinei Azijai Barbora Paulovič Deckerová pabrėžia, kad naujasis Baltijos šalių ir Ukrainos regiono vadovas pasižymi giliu šio regiono specifikos išmanymu ir sugeba viziją paversti veiksmais.
„Turėdamas itin didelę patirtį skaitmeninės transformacijos, klientų patirties gerinimo ir organizacijų augimo srityse, jis yra idealus kandidatas spartinant dirbtinio intelekto diegimą ir prisidedant prie to, kad Baltijos šalių ir Ukrainos regiono žmonės, organizacijos ir bendruomenės galėtų klestėti saugiame ir įtraukiame skaitmeniniame pasaulyje“, – sako B. Paulovič Deckerová. Kompanija „Microsoft“ išlieka įsipareigojusi ilgalaikei partnerystei su Lietuva, Latvija, Estija ir Ukraina, kartu kuriant saugius, atsparius ir ateities poreikiams pritaikytus skaitmeninius sprendimus.