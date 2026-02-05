Didžiausiame pasauliniame žaidimų kūrybos hakatone – naujas Lietuvos rekordas

„LT Game Jam“ jau daugelį metų yra vienas svarbiausių įvykių žaidimų industrijos kalendoriuje, simboliškai pradedantis naujų metų veiklas. Dar 2002-aisiais Lietuvoje surengtas, ir nuo 2009-ųjų kartu su visu pasauliu be pertraukų tęsiamas hakatonas suburia žaidimų kūrybos entuziastus vienam savaitgaliui, kurio tikslas – beveik per dvi paras sukurti veikiantį žaidimo prototipą.
Šiemet renginys vyko sausio 30 – vasario 1 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje, tai pat buvo galima dalyvauti tik internetu, pasitelkiant „Discord“ serverį. Kaip ir kiekvienais metais „Global Game Jam“ paskelbia naują temą, kuri turėtų atsispindėti būsimuose žaidimų prototipuose.
Pasaulinio renginio komanda skiria daug dėmesio temai suformuluoti ir atrinkti – ypač ilgai užtrunka patikrinti ar tema neskamba įžeidžiančiai ar nepažeidžia kokių nors kultūrinių normų įvairiose pasaulio šalyse. Dažniausiai tai būna kažkas paprasta, bet kartu ir suteikia plačių galimybių interpretacijai.
Šių metu tema tapo „Kaukės“, tad dauguma žaidimų turėjo įvairias vadinamas žaismo mechanikas susijusias su skirtingų kaukių panaudojimu. Kartu buvo ir neįprastų variantų apie užmaskavimą ar paslėpimą, plačiau interpretuojant angliško žodžio „mask“ reikšmę.
„LT Game Jam 2026“ tapo rekordiniu Lietuvos renginio istorijoje pagal sukurtų žaidimų prototipų skaičių. Jų į pasaulinę renginio svetainę globalgamejam.org patalpinta net 113 – keliais daugiau nei praėjusiais metais. Taip pat naujo rekordo sulaukė vietą pakeitęs renginys Kaune – KTU Santakos Slėnyje vykusiame „game jam“ dalyvavo 111 žaidimų kūrėjų. Visus šių ir ankstesnių metų žaidimus galima surasti „Global Game Jam“ svetainėje pasirinkus Lietuvos lokaciją. O žaidimų vaizdo klipus, kuriuos spėjo paruošti didžioji dalis kūrėjų, galima peržiūrėti Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacijos "YouTube" kanale.
Be jau įprasto dvi paras trunkančio kūrybos formato, jaunesni ar pradedantieji kūrėjai galėjo sudalyvauti Vilniuje Nacionalinėje bibliotekoje vykusiose pagrindinio renginio partnerio „Unity“ dirbtuvėse. Padedami šios žaidimų technologijų kompanijos mentorių dalyviai sukūrė žaidimo prototipą vos per porą valandų. Ši galimybė sugrįš ir kituose asociacijos renginiuose.
„LT Game Jam 2026“ organizavo Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija, kurią iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba.