Pasauliniame prasmingų skaitmeninių inovacijų konkurse WSA – Lietuvos pergalė

WSA nacionalinių ekspertų tinklas, atstovaujantis 182 Jungtinių Tautų valstybes nares, pasauliniam konkursui nominavo skaitmeninius sprendimus iš viso pasaulio. Po kelis mėnesius trukusio vertinimo geriausi projektai pateko į finalą – WSA Didžiąją žiuri, kuri šiemet posėdžiavo Rio de Žaneire, Brazilijoje. Tarptautinė žiuri išrinko 40 laureatų – po 5 kiekvienoje iš 8 konkurso kategorijų.
Vienu iš šio prestižinio konkurso nugalėtojų kategorijoje „Mokymasis ir švietimas“ tapo „EditAI“ – Lietuvoje sukurta išmani platforma, padedanti mokytojams aktualius pasaulio reiškinius integruoti į kasdienį ugdymo procesą. Tai dirbtiniu intelektu grįstas „skaitmeninis mokytojo dvynys“, sprendžiantis vieną aktualiausių šiuolaikinio švietimo iššūkių: augantį mokytojų perdegimą, mokinių įsitraukimo stoką ir personalizuoto ugdymo trūkumą. Platforma leidžia mokytojams per kelias minutes sukurti su nacionalinėmis ugdymo programomis suderintas, realiu pasauliu paremtas pamokas, pritaikytas skirtingiems mokinių gebėjimams, įskaitant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius vaikus. Šiuo metu sprendimas naudojamas daugiau nei 190 mokyklų 9 šalyse, juo naudojasi per 8 tūkst. mokytojų, o praktikoje fiksuojamas iki 40 proc. sutrumpėjęs pamokų pasiruošimo laikas ir 62 proc. išaugęs mokinių motyvacijos lygis.
„WSA konkurso finale konkurencija visuomet yra didelė, tad sprendimo sėkmė itin džiugina. „EditAI“ yra puikus pavyzdys, kad Lietuvoje gebame kurti ne tik pažangias, bet ir prasmingas technologijas. WSA konkursas nėra apie technologinį kompleksiškumą ar uždirbamus pinigus – jis apie tai, kaip, kodėl ir kiek efektyviai sprendžiama konkreti visuomenės problema. Sprendimas savo misija ir jos praktiniu įgyvendinimu atitinka WSA vertybes, kuriose technologijos vertinamos ne dėl naujumo, o dėl sukuriamo teigiamo, aiškaus ir išmatuojamo pokyčio“, – sako Ieva Žilionienė, WSA Lietuvos nacionalinė ekspertė ir Didžiosios žiuri narė.
„EditAI“ pergalė Pasauliniuose skaitmeninių inovacijų apdovanojimuose dar kartą patvirtina, kad Lietuvoje gimsta sprendimai, kurie kuria realų ir pamatuojamą poveikį visuomenei. Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros (VSSA) organizuojama nacionalinė atranka „Skaitmeninis knygnešys“ būtent to ir siekia – atrasti ir tarptautinei bendruomenei pristatyti technologijas, kurios ne tik taiko pažangius sprendimus, bet ir sprendžia aktualias visuomenės problemas. Didžiuojamės, kad Lietuvos vardas skamba tarp pasaulinių lyderių, o šis įvertinimas įkvepia toliau stiprinti prasmingų skaitmeninių inovacijų ekosistemą Lietuvoje“, – sako Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros direktorius Tomas Misevičius.
„Sprendimą nuo pat pradžių kūrėme kaip praktinį įrankį mokytojams, padedantį kurti įdomias ir įtraukiančias mokymo(si) veiklas, kurios leidžia mokiniams geriau suprasti, kaip ugdymo programose nagrinėjamos temos siejasi su realiu pasauliu. Mūsų tikslas – trumpinti mokytojų pasiruošimo laiką ir didinti mokinių įsitraukimą. Norime, kad mokytojai galėtų daugiau dėmesio skirti prasmingoms veikloms ir kontaktiniam darbui su mokiniais. WSA įvertinimas patvirtina, kad švietime svarbiausia ne technologijų sudėtingumas, o realus pokytis mokytojų ir mokinių kasdienybėje. Tikimės pasiekti 50 tūkst. mokyklų visame pasaulyje ir didžiuojamės, kad Lietuvoje sukurtas sprendimas yra pastebėtas ir įvertintas pasauliniu mastu – tai svarbus signalas, jog mūsų šalyje gimsta ne tik technologiškai pažangūs, bet ir prasmingi švietimo sprendimai, kuriantys ilgalaikį poveikį“, – teigia projekto komandos atstovai Kristina Jonkuvienė ir Kęstutis Jovaišas.
„World Summit Awards“ laimėtojai susitiks WSA Pasauliniame kongrese, kuris vyks 2026 m. gegužės mėnesį Vienoje. Kongreso metu nugalėtojai pristatys savo sprendimus, susitiks su tarptautiniais ekspertais ir mentoriais, dalyvaus mokymuose bei bus pagerbti iškilmingos apdovanojimų ceremonijos metu.
„World Summit Awards“ – Jungtinių Tautų globojama pasaulinė iniciatyva, kurios tikslas – atrasti ir skleisti prasmingas skaitmenines inovacijas, kūrybiškai ir efektyviai sprendžiančias konkrečias visuomenės ar bendruomenių problemas, ir skatinti žinių bei patirties mainus tarp pasaulio šalių, regionų ir žmonių.
Lietuvos nacionalinę atranką į WSA – konkursą „Skaitmeninis knygnešys“ – organizuoja Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, konkurso draugai: „GovTech Lab Lithuania“, „Infobalt“, „Telia Lietuva“, SEB Lietuvoje, Jaunaragių fondas, „Oxylabs“.