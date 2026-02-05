Rusai puolime naudojo amerikietišką karinę techniką

Incidentas įvyko esant tirštam rūkui, kuris leido Rusijos pajėgoms žengti į priekį beveik nepastebėtoms. Pagal pranešimą, du šarvuočiai „M113“ ir viena pėstininkų kovos mašina kirto kontaktinę liniją ir įvažiavo į Hryšynę.
Ukrainos 1-osios atskiros teritorinės gynybos brigados „Panama“ padalinio operatoriai užpuolė koloną bepiločiais. Būrys sunaikino vieną iš „M113“, o antrasis M113 sugebėjo pasitraukti iš teritorijos. Pėstininkų kovos mašina taip pat buvo sunaikinta.
Užgrobto „M113“ naudojimas parodo, kaip greitai keičiasi įrangos nuostoliai ir jos pakartotinis naudojimas mūšio lauke. Nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo pradžios Ukraina iš Vakarų partnerių gavo kelis šimtus įvairių variantų vikšrinių šarvuočių „M113“. Šias transporto priemones naudoja kelios Ukrainos gynybos pajėgų dalys, jos buvo dislokuotos tiesiogiai kovinėse operacijose.
„M113“ yra vikšrinė šarvuota personalo transporto priemonė, kuri buvo sukurta Jungtinėse Valstijose ir plačiai eksportuojama. Ukrainos kariuomenėje šie šarvuočiai naudojami karių transportavimui, logistikai ir medicininei evakuacijai, dažnai veikiant arti fronto linijos sudėtingomis sąlygomis.
Dėl intensyvių kovų ir abiejų pusių plačiai naudojamų dronų šarvuotos transporto priemonės dažnai yra apgadinamos arba sunaikinamos. Ukrainos daliniai iš priekinių pozicijų ne visada gali išgelbėti net lengvai apgadintas transporto priemones, todėl Rusijos pajėgos turi galimybę užgrobti naudingą įrangą.
Remiantis OSINT grupės „Oryx“ surinktais vizualiai patvirtintais duomenimis, nuo karo pradžios Ukraina prarado daugiau nei 500 įvairių konfigūracijų „M113“. Nuostoliai apima sunaikintas, sugadintas, paliktas arba rusų užgrobtas transporto priemones.
Rusijos užgrobtos Vakarų tiekiamos įrangos naudojimas buvo užfiksuotas ir ankstesniuose susirėmimuose, tačiau tokios transporto priemonės paprastai naudojamos ribotu skaičiumi dėl techninės priežiūros sunkumų, atsarginių dalių trūkumo ir suderinamumo problemų, rašo „Defence Blog“.
