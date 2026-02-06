Eros pabaiga: JAV žvalgyba užveria savo garsųjį leidinį

„World Factbook“ pateikdavo reguliariai atnaujinamus statistinius duomenis ir informaciją apie šalis ir bendruomenes visame pasaulyje, patogiu suprasti ir ieškoti formatu.
CŽA svetainėje paskelbtame pranešime nebuvo nurodyta šio sprendimo priežastis – tik pažymėta, kad leidinys „baigtas“, o skaitytojai raginami ieškoti informacijos kitais būdais.
Iš pradžių projektas buvo pradėtas Antrojo pasaulinio karo metu kaip slaptas vidinis programos pavadinimu JANIS (Joint Army Navy Intelligence Studies). Jis buvo sukurtas siekiant standartizuoti „pagrindinę žvalgybinę informaciją“ – fundamentalią ir faktinę informaciją apie pasaulį – tarp įvairių JAV vyriausybės institucijų.
Kelias į „World Factbook“
1947 m. programa buvo perduota CŽA ir pervadinta į „National Intelligence Survey“, o 1971 m. buvo pradėtas leisti „World Factbook“ – kaip metinis apibendrintas informacinis žinynas.
1975 m. pirmą kartą plačiajai visuomenei tapo prieinama neslapta versija, o 1990-aisiais buvo išleista skaitmeninė versija internete.
Tuo pačiu metu visi duomenys buvo laisvai prieinami kaip visuomenės turtas.
Remiantis ankstesnėmis svetainės versijomis, šis išteklius buvo ypač populiarus JAV mokslo metų metu, o vasaros mėnesiais lankomumas žymiai sumažėdavo.
„Nors „Pasaulio faktų enciklopedija“ nebeegzistuoja, tikimės, kad, atsižvelgiant į jos pasaulinį mastą ir palikimą, jūs ir toliau domėsitės pasauliu ir rasite būdų jį tyrinėti... asmeniškai ar virtualiai“, – teigė CŽA.
Nors konkreti „World Factbook“ uždarymo priežastis nebuvo nurodyta, D. Trumpo administracija neslėpė savo ketinimo mažinti valstybės programas, kurios, jos nuomone, neprisideda prie pagrindinės atitinkamų institucijų ir departamentų paskirties.
Praėjusių metų vasarį administracija pasiūlė kompensacijas už savanorišką atsistatydinimą visiems CŽA darbuotojams – be to, pranešama, kad per ateinančius kelerius metus planuoja sumažinti dar apie 1 200 darbo vietų, rašo „Militarnyj“.