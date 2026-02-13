Baigiasi registracija į „Kengūrą“ – suaugusiems nauji iššūkiai

Viešojoje erdvėje dažnai girdime nuomonę, kad šiandienos jaunimas pernelyg įnikęs į ekranus, stokoja kantrybės ar motyvacijos. Vis dėlto matematikos konkursai rodo kitą vaizdą: tūkstančiai moksleivių kasmet savanoriškai renkasi spręsti sudėtingus uždavinius, lavinti mąstymą ir ieškoti atsakymų ten, kur nėra akivaizdžių sprendimų. Suaugusiesiems tai proga patiems pajusti, kokį kelią nueina jaunoji karta.
„Kengūros“ misija – paprasta ir kartu labai svarbi: vaikystėje matematika dažnai prasideda kaip žaidimas ir nuotykis, o vėliau tampa įgūdžiu, padedančiu lengviau suprasti pasaulį, priimti pagrįstus sprendimus ir drąsiau planuoti ateitį.
Matematika – tai ne tik formulės ar trupmenos. Tai mąstymo raumenys, kurie padeda suprasti ekonomiką, finansus ir kasdienius pasirinkimus.
Gebėjimas analizuoti, matyti priežasties ir pasekmės ryšius, vertinti riziką – visa tai prasideda nuo paprastų uždavinių. Ir nors dažnam suaugusiam žmogui ji asocijuojasi su vargu, nuoboduliu ir nereikšmingu mokslu – šios švietimo iniciatyvos tikslas tai pakeisti ir paversti ją žaidimo forma.
„Kengūra“ kviečia į matematiką pažvelgti kaip į vieną reikšmingiausių gyvenimo nuotykių – nuo pirmųjų žaidimų su skaičiais iki didelių pasiekimų moksle, profesijoje ir kasdienybėje. Kai matematika tampa žaidimu, atsiranda smalsumas, o smalsumas virsta gebėjimu mąstyti.
Prie iniciatyvos prisijungė ir konkurso partneris „Walk15“, organizuojantis žingsnių iššūkį programėlėje. Dalyviai gali pasirinkti komandą, rinkti žingsnius, gauti matematinius iššūkius į telefoną ir laimėti prizus. Taip matematika persikelia iš klasės ar kompiuterio ekrano į kasdienį judėjimą ir bendruomenišką patirtį.
Suaugusiųjų dalyvavimas – tai ne tik galimybė pasitikrinti savo žinias. Tai ir palaikymas iniciatyvos, kuri Lietuvoje jau daugelį metų skatina vaikų smalsumą, loginį mąstymą ir pasitikėjimą savo gebėjimais. Konkursas primena: matematika nesibaigia mokykloje – ji lydi visą gyvenimą.
Daugiau informacijos apie registraciją ir dalyvavimą: www.kengura.lt
kengūraMatematikatarptautinis konkursas
