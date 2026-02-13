Baigiasi registracija į „Kengūrą“ – suaugusiems nauji iššūkiai

Mokslas ir ITIšmanyk

2026 m. vasario 13 d. 08:47
Artėja viena didžiausių matematikos iniciatyvų Lietuvoje – tarptautinis konkursas „Kengūra“. Jau baigiasi moksleivių registracija, tačiau visi suaugusieji dar galės prisijungti ir išbandyti savo jėgas, patirti tą patį intelektinį iššūkį, kurį kasmet įveikia vaikai ir jaunimas nuo paruošiamosios klasės iki dvyliktokų, ir taip paremti konkursą, organizuojamą Lietuvos matematikų draugijos, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Viešojoje erdvėje dažnai girdime nuomonę, kad šiandienos jaunimas pernelyg įnikęs į ekranus, stokoja kantrybės ar motyvacijos. Vis dėlto matematikos konkursai rodo kitą vaizdą: tūkstančiai moksleivių kasmet savanoriškai renkasi spręsti sudėtingus uždavinius, lavinti mąstymą ir ieškoti atsakymų ten, kur nėra akivaizdžių sprendimų. Suaugusiesiems tai proga patiems pajusti, kokį kelią nueina jaunoji karta.
„Kengūros“ misija – paprasta ir kartu labai svarbi: vaikystėje matematika dažnai prasideda kaip žaidimas ir nuotykis, o vėliau tampa įgūdžiu, padedančiu lengviau suprasti pasaulį, priimti pagrįstus sprendimus ir drąsiau planuoti ateitį.
Matematika – tai ne tik formulės ar trupmenos. Tai mąstymo raumenys, kurie padeda suprasti ekonomiką, finansus ir kasdienius pasirinkimus.
Gebėjimas analizuoti, matyti priežasties ir pasekmės ryšius, vertinti riziką – visa tai prasideda nuo paprastų uždavinių. Ir nors dažnam suaugusiam žmogui ji asocijuojasi su vargu, nuoboduliu ir nereikšmingu mokslu – šios švietimo iniciatyvos tikslas tai pakeisti ir paversti ją žaidimo forma.
„Kengūra“ kviečia į matematiką pažvelgti kaip į vieną reikšmingiausių gyvenimo nuotykių – nuo pirmųjų žaidimų su skaičiais iki didelių pasiekimų moksle, profesijoje ir kasdienybėje. Kai matematika tampa žaidimu, atsiranda smalsumas, o smalsumas virsta gebėjimu mąstyti.
Prie iniciatyvos prisijungė ir konkurso partneris „Walk15“, organizuojantis žingsnių iššūkį programėlėje. Dalyviai gali pasirinkti komandą, rinkti žingsnius, gauti matematinius iššūkius į telefoną ir laimėti prizus. Taip matematika persikelia iš klasės ar kompiuterio ekrano į kasdienį judėjimą ir bendruomenišką patirtį.
Suaugusiųjų dalyvavimas – tai ne tik galimybė pasitikrinti savo žinias. Tai ir palaikymas iniciatyvos, kuri Lietuvoje jau daugelį metų skatina vaikų smalsumą, loginį mąstymą ir pasitikėjimą savo gebėjimais. Konkursas primena: matematika nesibaigia mokykloje – ji lydi visą gyvenimą.
