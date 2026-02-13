Lemtinga savaitė Lietuvos kariuomenei: išbandyti ginklai prieš naująją grėsmę

Mokymų metu Lietuvos kariuomenė sudarė sąlygas saugumo ir gynybos pramonės atstovams pademonstruoti savo įrangą ir patikrinti jos efektyvumą naikinant imituojamus taikinius bei suderinamumą su kariuomenės įranga.
Renginyje dalyvavo Lietuvos gynybos sektoriaus konsorciumai ir įmonės, taip pat svečiai iš Latvijos ir Estijos. Dalyvavusios įmonės atliko dronų ir oro balionų aptikimo bei dronų–perėmėjų ir dronų naikinimo sistemų galimybių demonstraciją ir testavimą.
Pratybas stebėjo valstybės institucijų, gynybos pramonės, rizikos kapitalo fondų, mokslo bendruomenės atstovai.
Pratybas organizavo už inovacijas ir vieno langelio principu vykdomą bendradarbiavimą su Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės įmonėmis bei kitomis inovacijas kuriančiomis organizacijomis atsakinga Lietuvos kariuomenės Mokymų ir doktrinų valdyba, kuri taip pat teikia konsultacijas, atrenka geriausias inovacijas ir organizuoja jų testavimą karinėje infrastruktūroje.
Šių testavimo pratybų tikslas – sudaryti galimybę planavimą ir įsigijimus vykdančių institucijų atstovams atrinkti efektyviausius sprendinius, kovojant su grėsmėmis oro grėsmėmis.