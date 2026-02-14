Makaronai, kupranugariai ir „vakarietis“: 1300 metų senumo kape rastos unikalios freskos

Taiyuano kultūros paveldo apsaugos tyrimų instituto Jinyang senovės miesto tyrimų instituto direktorius Longas Zhenas sako, kad ant kapo durų abiejose pusėse yra nupieštos figūrų poros, o visame kape yra žmonių paveikslai, įskaitant viską: nuo moterų, sukančių girnas miltams malti, iki vyrų, gaminančių makaronus, moterų, ruošiančių vandenį su apelsinais, ir vyrų, kuliančių ryžius specialiais prietaisais. Ekspertai mano, kad kapavietė priklausė vyrui, mirusiam 736 m. Tai buvo 63 metų amžiaus vyras iš Tangų dinastijos, kuri truko nuo 618 iki 907 m., vidurio. Jis buvo palaidotas kapavietėje kartu su savo žmona.
Aštuonios ant kapo nutapytos scenos yra „figūrų po medžiu“ stiliaus, kuris tuo metu buvo madingas ir kaip rodo pavadinimas, vaizduoja kasdienes veiklas, vykstančias po meniškai pavaizduotais medžiais. Šios scenos suteikia naują žvilgsnį į kasdienį gyvenimą ir pareigas Tangų dinastijos laikotarpiu.
Visos ant kapo nutapytos figūros atrodo esąs hanų tautybės, išskyrus vieną: figūrą su šviesiais plaukais ir barzda.
Vakarų Mičigano universiteto istorijos profesorius Victoras Xiongas, kuris nedalyvavo atradime, sako, kad „vakarietis“ yra pavaizduotas vedantis kupranugarius ir greičiausiai vaizdavo kažką iš Centrinės Azijos. „Remiantis jo veido bruožais ir aprangos stiliumi, galime jį identifikuoti kaip „vakarietį“, greičiausiai sogdianą iš Centrinės Azijos“, – nurodė mokslininkas.
Sogdianai gyveno dabartiniame Tadžikistane ir Uzbekistane ir aktyviai prekiavo Šilko kelio prekybos maršrutais.
Freskos dengia visą kapą, išskyrus grindis. „South China Morning Post“ rašo, kad šis meno kūrinys yra panašaus stiliaus kaip ir kiti Tangų dinastijos laikotarpio freskos su ryškiais kontūrais, paprastu šešėliavimu ir dvimatėmis iliustracijomis.
L. Zhenas mano, kad stilius sutampa su paveikslais, rastais Wang Shenzi kapavietėje, kuris buvo svarbi figūra 800 m. pabaigoje, Tangų dinastijos žlugimo ir Songų dinastijos kilimo laikotarpiu. Stilius yra toks panašus, kad galbūt tai buvo tas pats dailininkas.
Ne tik mažas plytinis kapas buvo padengtas piešiniais – bet ir vartai, koridorius bei kapo pjedestalas, ant kurio stovėjo karstai. Tačiau kupolo formos lubos skiriasi ir yra puoštos drakoną primenančiu vaizdu. Ant vartų nutapytos figūros, vilkinčios geltonas mantijas ir prie juosmens prisirišusios kalavijus, gali vaizduoti sargybinius. Kituose vaizduose matoma moteris ryškiai spalvota suknele, vedanti keturis arklius, o šalia stovi vyras su botagu, moterys ir vyrai, prie krūtinės prispaudę dėžes ar ceremoninius dubenėlius, ir senas vyras, vaizduojamas įvairiose scenose, siekiantis gyvatės, nešantis kirvį ir malkas bei laikantis puodelį.
Paveiksluose taip pat gausu medžių, gėlių, kalnų ir gyvulių. Dauguma figūrų visoje kapavietėje atrodo esančios tos pačios dvi asmenybės – todėl archeologai daro prielaidą, kad jie buvo kapavietės savininkai.
V. Xiongas sako, kad ant sienų nutapytos scenos yra „niekada anksčiau nematytos“ Tangų dinastijos laikotarpio buities pavyzdžiai, o kadangi figūros greičiausiai yra kapo savininkai, jos tikriausiai vaizduoja jų kasdienio gyvenimo smulkmenas. Tačiau vakariečio buvimas prideda šiek tiek paslaptingumo kitaip ramiai gyvenusių seniai mirusių vyro ir moters gyvenimui, rašo „Popular Mechanics“.