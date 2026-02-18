Lietuvos kariuomenėje – jau 500 moderniausių šarvuotųjų visureigių JLTV

JLTV įsigijimo projektas pradėtas 2019 metais, kai Krašto apsaugos ministerija pasirašė pirkimo sutartį su JAV Vyriausybe. Pirmojo etapo metu Lietuvos kariuomenei perduota 200 visureigių, antrajame etape – dar 300. Visureigius pagamino JAV gynybos pramonės bendrovė „Oshkosh Defense“.
Užbaigėme strategiškai svarbų kariuomenės stiprinimo etapą, kuris reikšmingai prisideda prie nacionalinės divizijos vystymo ir atgrasymo. Lietuvos kariuomenė šiuo metu naudoja 500 šarvuotųjų visureigių JLTV, pasižyminčių aukštu įgulos apsaugos lygiu ir mobilumu. Šarvuotieji visureigiai skirti žvalgybos, ugnies paramos bei vadovavimo operacijoms. Oro gynyba išlieka mūsų prioritetu, todėl svarbu, kad dalis visureigių integruojami su trumpojo nuotolio oro gynybos sistemomis RBS70 NG“, – sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, pabrėždamas, kad tai ir ilgalaikės bei patikimos partnerystės su JAV rezultatas
Pasak JAV ambasadorės Lietuvoje Karos C. McDonald, Lietuvos kariuomenei gavus paskutinius du iš 500 JLTV visureigių, Lietuva tapo didžiausia JLTV naudotoja už Jungtinių Amerikos Valstijų ribų. „Tai istorinis pasiekimas, atspindintis tiek amerikietiškos inžinerijos meistriškumą, tiek tvirtą Lietuvos, kaip vienos daugiausiai į gynybą investuojančios NATO valstybės, įsipareigojimą. Šie visureigiai sustiprins Lietuvos greitojo reagavimo pajėgumus ir dar labiau padidins sąveikumą su sąjungininkais. Būtent dėl to mūsų dvišalė partnerystė yra tokia svarbi. Tai ir prasmingo įsipareigojimų pasidalijimo pavyzdys, dar kartą užtvirtinantis stiprų Lietuvos ir Jungtinių Amerikos Valstijų ryšį,“ – teigia ambasadorė.
JLTV visureigiai pasižymi aukštu įgulos apsaugos lygiu, mobilumu ir universalumu, kuris leidžiančia kariams efektyviai veikti sudėtingomis sąlygomis. Platforma naudojama žvalgybos, ugnies paramos, vadovavimo bei kitose operacijose. Dalis visureigių integruojami su trumpojo nuotolio oro gynybos sistemomis RBS70 NG.
JLTV projektas – vienas didžiausių ir nuosekliausių pastarųjų metų Lietuvos kariuomenės modernizacijos projektų. Jis ypač svarbus, siekiant iki 2030 m. išvystyti nacionalinę diviziją ir stiprinti visapusišką atgrasymą.
Lietuvos kariuomenės modernizacija yra nuosekliai tęsiama, artimiausiais metais planuojami tolesni pajėgumų stiprinimo projektai. Bendrai apie 60 proc. Krašto apsaugos ministerijos biudžeto šiemet bus skiriama Lietuvos kariuomenės modernizacijai ir plėtrai. Tai leis užtikrinti spartesnį gynybinių pajėgumų, atliepsiančių regiono saugumo iššūkius ir atitinkančių NATO standartus, vystymą.
