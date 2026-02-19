Lietuvoje pristatė pirmąjį tokį „Minecraft“ serverį: žaisti kartu kvies jaunosios kartos žvaigždės

Prie serverio žaidėjai gali jungtis tiek kompiuteryje, tiek ir telefone. Dalyviai bus kviečiami vykdyti kasdienes užduotis (angl. daily tasks), rinkti taškus ir kilti bendroje žaidėjų lentelėje (angl. leaderboard). Aktyviausi bendruomenės nariai, atsidūrę tope, turės galimybę laimėti realius „Pildyk“ prizus.
Dėmesys – jaunimo auditorijoms
Projektu siekiama sujungti virtualią patirtį su bendruomeniškumu ir papildomomis motyvacinėmis veiklomis, kurios skatintų įsitraukimą bei kūrybišką žaidimą.
„Vienas svarbiausių tikslų – burti ir stiprinti bendruomenę per žaidimą ir „YouTube“ kūrėjų įsitraukimą. Serverio starto proga numatytos specialios gyvos žaidimo sesijos su gerai žinomais „YouTube“ kūrėjais. Informacija apie jungtines sesijas bus skelbiama socialinių tinklų paskyrose. Tai – pirmasis toks lietuviškas „Minecraft“ serveris“, – akcentuoja prekės ženklo vadovė Indrė Butkutė.
Daugiau nei tik žaidimas
Nuo 2009-ųjų leidžiamas „Minecraft“ iki 2023-iųjų buvo parduotas daugiau nei 300 milijonų kartų, taip tapdamas vienu sėkmingiausių visų laikų žaidimų. Juo, taip pat ir panašiais žaidimais, tokiais kaip „Roblox“ ir „Terraria“, mėgaujasi įvairaus amžiaus žaidėjai.
Nors vis dažniau atkreipiamas dėmesys į ekranų žalą, ekspertai sako, kad kai kurie kompiuteriniai žaidimai suteikia ir lavinimo vertę – ugdo vaizduotę, strateginį mąstymą bei bendradarbiavimo įgūdžių.
Populiarumo viršūnės neapleidžiantis „Minecraft“ tapo tikru reiškiniu – praėjusių metų pavasarį žaidimas virto Holivudo juosta, o štai, Lietuvoje šis žaidimas išnaudojamas ne tik pramogai – jau kelerius metus 8–12 klasių moksleiviai tobulina interaktyviose pilietiškumo pamokose, pasitelkiant „Minecraft“ žaidimą.
kompiuteriniai žaidimaiMinecraftPildyk
Rodyti daugiau žymių