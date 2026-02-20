Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Žiemos olimpiada
Švietimo kodas
Lietuviškumo mėnuo
Lietuvos mokytojas
Karas Ukrainoje
Darbo skelbimai
Mokslas ir IT
Išmanyk
2026 m. vasario 20 d. 16:49
Informuoja: naktį šio interneto teikėjo paslaugos neveiks
2026 m. vasario 20 d. 16:49
Lrytas.lt
Interneto tiekėjai „Penki“ informuoja, kad dėl planinių darbų 2026 02 24 (naktį iš pirmadienio į antradienį), nuo 00 val. iki 06 val. „Penki“ paslaugos laikinai neveiks.
Daugiau nuotraukų (1)
„Jei po nurodyto laiko fiksuosite paslaugų sutrikimus, išjunkite ir iš naujo paleiskite įrangą, – nurodo bendrovė. – Nuoširdžiai atsiprašome, jei sukelsime Jums nepatogumų“.
Internetas
interneto ryšys
Penki kontinentai
Rodyti daugiau žymių