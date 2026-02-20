Mokslas ir ITIšmanyk

Informuoja: naktį šio interneto teikėjo paslaugos neveiks

2026 m. vasario 20 d. 16:49
Lrytas.lt
Interneto tiekėjai „Penki“ informuoja, kad dėl planinių darbų 2026 02 24 (naktį iš pirmadienio į antradienį), nuo 00 val. iki 06 val. „Penki“ paslaugos laikinai neveiks.
„Jei po nurodyto laiko fiksuosite paslaugų sutrikimus, išjunkite ir iš naujo paleiskite įrangą, – nurodo bendrovė. – Nuoširdžiai atsiprašome, jei sukelsime Jums nepatogumų“.
Internetasinterneto ryšysPenki kontinentai
