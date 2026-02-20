Mokslas ir ITIšmanyk

Naujas Maskvos taikinys? Šalia strateginio Europos kabelio pastebėti Rusijos laivai

2026 m. vasario 20 d. 08:41
Lrytas.lt
Rusijos šešėlinio laivyno laivas „Sparta IV“ keletą dienų plaukiojo virš povandeninio kabelio „Afrikos pakrantė – Europa“ – lydimas Rusijos karinio jūrų laivyno laivų, tikriausiai vykdydamas jo kartografavimą. Apie tai pranešė stebėtojas „Russian Forces Spotter“.
Jo duomenimis, laivas veikė tarptautiniuose vandenyse, aplenkdamas Portugalijos išskirtinę ekonominę zoną ir laikydamasis maždaug 35 jūrmylių atstumu nuo jos. Oficialiai buvimas šioje teritorijoje buvo paaiškintas nepalankiomis oro sąlygomis.
Tuo pačiu metu kiti laivai šioje akvatorijoje tęsė plaukimą be esminių apribojimų. Be to, „Sparta IV“ buvo eskortuojamas Rusijos karo laivų.
Laivas „Sparta IV“ priklauso sankcijų taikymo objektu tapusiai Rusijos laivybos bendrovei „SK-Yug“ – sankcijų taikymo objektu tapusios bendrovės „Oboronlogistika“ dukterinei įmonei.
„Oboronlogistika“ priklauso Rusijos Federacijos gynybos ministerijos kariniam-statybiniam kompleksui. Pagrindinės bendrovės užduotys – užtikrinti ministerijos poreikius transportavimo, saugojimo ir karinės bei specialios paskirties produkcijos gamybos srityse Bendrovė yra vienintelis transporto paslaugų teikėjas Rusijos Federacijos gynybos ministerijai, visų pirma vykdo kariuomenės pervežimą į atskirus Rusijos regionus ir krovinių pristatymą į laikinai okupuotą Krymą.
„Sparta IV“ yra įtraukta į Jungtinių Amerikos Valstijų sankcijų sąrašą.
