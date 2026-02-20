Mokslas ir ITIšmanyk

Penktadienį šioje Vilniaus vietoje žibės švyturėliai ir girdėsis sirenos

2026 m. vasario 20 d. 14:46
Lrytas.lt
Vilniaus savivaldybė įspėja: penktadienį, vasario 20 d., prie verslo centro „Business garden“ (Laisvės pr. 10) vyks pratybos.
Daugiau nuotraukų (1)
Teritorijoje 18–21 val. bus matomos tarnybos, uniformuoti pareigūnai, speciali technika. Taip pat gali būti girdimos sirenos.
Savivaldybė ragina išlikti ramiais – visa tai yra pratybų dalis.
Vilniuspratybos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.