Nepaisant blokavimų, rusų kareiviai vis tiek gauna „Starlink“: štai kokia schema

2026 m. balandžio 24 d. 12:27
Rusijos kareiviai Ukrainoje ir toliau naudojasi internetu per „Starlink“ - nepaisant terminalų blokavimo.
„Verstka“ žurnalistai atliko tyrimą ir išsiaiškino, kaip „Starlink“ terminalai patenka į Rusijos kariuomenę. Paaiškėjo, kad „Telegram“ kanaluose aktyviai platinami tokių įrenginių pardavėjų skelbimai. Tam Ukrainos piliečiai registruoja terminalus savo vardu. Tada „Starlink“ paštu siunčia juos kitam asmeniui šalies viduje, kad šis toliau per trečiąsias šalis nusiųstų į Maskvą.
Tačiau kai kuriais atvejais terminalai vis tiek gali būti išjungti. Rusijos karininkas leidiniui „Verstka“ papasakojo, kad jie „pirko „baltuosius“ Starlink“, bet tik „keletas“ terminalų galiausiai pradėjo veikti.
Ukraina aktyviai priešinasi Rusijos specialiųjų tarnybų bandymams naudoti „Starlink“ terminalus fronte, sulaikydama Ukrainos piliečius, kurie registruoja įrangą okupantams.
Užgrobti „Starlink“
Ukrainos radijo technologijų specialistas Serhijus Flashas pranešė, kad „Starlink“ terminalai taip pat patenka į rusų rankas per perimtus ukrainiečių dronus.
Neseniai Ukrainos kariai per4m4 rusų droną, kuriame buvo įdiegtas „Starlink“, anksčiau okupantų paimtas iš ukrainiečių drono.
„Pas mūsų kariškius atskrido dronas su „Starlink“. Skirtingai nuo kitų dron7, buvo aišku, kad jis veikia. Patikrinimas parodė, kad šis „Starlink“ anksčiau buvo įdiegtas mūsų drone“, – pasakojo S. Flashas.
S. Flashas pažymėjo, kad tokiais atvejais Ukrainos kariams vertėtų pateikti prašymą deaktyvuoti „Starlink“ terminalą, jei jo jau neįmanoma susigrąžinti, rašo „Militarnyj“.
