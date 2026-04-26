Paaiškėjo, kiek žmonių buvo šeštadienio proteste Katedros aikštėje: skaičiai – įspūdingi

Protestą inicijavo Žurnalistų profesionalų asociacija kartu su Kultūros asamblėja, siekdamos atkreipti dėmesį į galimas grėsmes žiniasklaidos laisvei.
Protesto dieną Katedros aikštėje esantys policijos pareigūnai ELTAI tikino, kad vos prasidėjus protestui jame dalyvavo 2–3 tūkstančiai gyventojų, tačiau žmonės gausiai plūdo ir po 16 val.
Lietuvos mobiliojo ryšio teikėjai – „Telia Lietuva“, „Bitė Lietuva“ ir „Tele 2 Lietuva“ paskelbė duomenis, kiek mobiliojo ryšio įrenginių buvo prisijungę prie teritoriją aptarnaujančių ryšio antenų – ir šie duomenys rodo įspūdingą protestuotojų skaičių.
Socialiniame tinkle „Facebook“ „Telia“ komunikacijos vadovas Audrius Stasiulaitis paskelbė bendrovės tinkle esančių įrenginių skaičius: „Protesto skaičiai „Telia“ tinkle 16:30 val. – 8100 įrenginių“.
„Bitė Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovas Jaunius Špakauskas „Facebooke“ nurodė, kad mitingo metu „Bitės“ tinkle fiksuota 8000 įrenginių.
„BITĖS inžinieriai įvertino mūsų ryšio statistiką vakar dienos mitinge Katedros aikštėje. Situacija kiek panaši į paskutinį protestą prie Seimo, nors į pilietinę šventę atvyko kiek daugiau – apie 8 000 BITĖS klientų. Tai dvigubai daugiau mūsų klientų šioje Vilniaus vietoje nei įprastą dieną“, – rašė J. Špakauskas.
Kaip portalą Lrytas informavo „Tele2“ viešųjų ryšių atstovė Asta Buitkutė, protesto metu buvo 9500 vartotojų.
Tad sudėjus skaičius, iš viso protesto metu prie visų trijų mobiliojo ryšio teikėjų tinklų Katedros aikštėje buvo prisijungę apie 25 600 įrenginių.