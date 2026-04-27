Ketvirtadienį Lietuvoje kauks perspėjimo sirenos: ką svarbu visiems žinoti

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) informuoja, kad tuo pačiu metu gyventojams bus siunčiami perspėjimo pranešimai ir į mobiliojo ryšio telefonus bei pranešimai mobilioje programėlėje LT72.
Gelbėtojai pabrėžia, kad tai yra planinis patikrinimas – sirenų signalas nereiškia realios grėsmės.
Ką svarbu žinoti gyventojams
Susiję straipsniai
Išgirdus sirenas ar gavus perspėjimo pranešimą, gyventojams reikia įsijungti Lietuvos radiją ar televiziją ir susipažinti su skelbiama informacija – taip turėtų būti elgiamasi ir realios situacijos metu.
Perspėjimo pranešimai į mobiliuosius telefonus siunčiami visiems vartotojams, tačiau juos priima tik tie įrenginiai, kuriuose aktyvuota perspėjimo funkcija. Gyventojams rekomenduojama iš anksto pasitikrinti telefono nustatymus ir įjungti perspėjimo pranešimų priėmimą. Instrukcijos skelbiamos svetainėje lt72.lt ir mobiliojoje programėlėje LT72.
Po patikrinimo gyventojai kviečiami pasidalinti savo patirtimi – jei negavote pranešimo, svarbu tai pažymėti anketoje svetainėje lt72.lt. Gyventojų grįžtamasis ryšys leidžia tiksliai identifikuoti problemines vietas ir operatyviai jas spręsti.
Patikrinimų priežastys ir sistemos ateities planai
Gyventojų perspėjimo sistema skirta skubiai informuoti apie pavojų gyvybei, sveikatai ar turtui, todėl jos veikimas turi būti nuolat tikrinamas. Tokie patikrinimai Lietuvoje paprastai vyksta du kartus per metus, tačiau, esant poreikiui, organizuojami ir dažniau (pvz., praėjusiais metais Lietuvoje atlikti 3 sirenų patikrinimai).
„Gyventojų perspėjimo sistema turi veikti be klaidų tada, kai jos labiausiai reikia. Todėl ją nuosekliai tikriname ir stipriname – kiekvienas patikrinimas leidžia identifikuoti silpnąsias vietas ir užtikrinti, kad realios grėsmės atveju informacija žmones pasiektų laiku“, – sako PAGD direktorius Renatas Požėla.
Pastarojo sirenų patikrinimo metu (2025 m. gruodį) visoje Lietuvoje buvo įjungta apie 1160 sirenų, iš kurių nesuveikė 2,6 proc., kai ankstesnio patikrinimo metu šis rodiklis siekė 5,4 proc. Tai rodo, kad nuoseklus testavimas leidžia ne tik nustatyti, bet ir sumažinti sistemos trūkumus.
Šiuo metu Lietuvoje perspėjimo sirenomis pasiekiama apie 69 proc. gyventojų. Sistema toliau stiprinama – diegiamos naujos sirenos, modernizuojamos esamos ir plečiamas centralizuotas valdymas. Planuojama, kad iki 2029 metų perspėjimo aprėptis pasieks apie 75 proc. gyventojų
