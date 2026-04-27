Lietuvoje ieškoma skaitmeninių sprendimų kūrėjų: atrinkti geriausi keliaus į pasaulinį etapą

Tačiau kurie iš Lietuvoje sukurtų skaitmeninių sprendimų iš tiesų sprendžia visuomenei svarbias problemas? Jau balandžio 27 d. startuoja nacionalinis skaitmeninių inovacijų konkursas „Skaitmeninis knygnešys / WSA Lithuania“.
„Lietuvoje turime stiprią technologinę ekosistemą, tačiau šiandien svarbiausia ne tik kurti pažangius sprendimus, bet ir užtikrinti, kad jie spręstų realias žmonių ir valstybės problemas.
Konkursas „Skaitmeninis knygnešys“ yra galimybė atrasti ir sustiprinti tuos sprendimus, kurie kuria apčiuopiamą vertę visuomenei ir gali drąsiai atstovauti Lietuvai tarptautinėje erdvėje“, – sako Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūros (VSSA) direktorius Tomas Misevičius.
Konkursas yra skirtas atrinkti kūrėjus, kurių produktai padeda spręsti konkrečias problemas – nuo švietimo iki sveikatos ar aplinkosaugos, nuo socialinės įtraukties iki išmanių miestų ar verslo skaitmenizavimo. Konkursui, kurį organizuoja Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra, bendradarbiaudama su pasauline WSA platforma, gali būti registruojamos platformos, programėlės, žaidimai, skaitmeninės paslaugos ir kiti produktai. Sprendimai gali būti kuriami startuolių, įmonių, nevyriausybinių organizacijų, akademinės bendruomenės, valstybės ar savivaldybių institucijų.
„Pasaulinės „World Summit Awards“ iniciatyvos tikslas – per nacionalinių ekspertų tinklą visame pasaulyje atrasti skaitmeninius sprendimus, kurie padeda spręsti šalims ir visuomenėms aktualias problemas bei prisideda prie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo. Todėl kiekvienoje šalyje ieškome vertingiausių ir prasmingiausių skaitmeninių inovacijų, kurias pristatome pasaulinei WSA komisijai“, – sako Ieva Žilionienė, Lietuvos nacionalinė ekspertė WSA platformoje, pasaulinės WSA direktorių valdybos narė ir konkurso „Skaitmeninis knygnešys“ komisijos vadovė.
Pasak jos, WSA didžiausią dėmesį skiria ne tik technologiniam sprendimo lygiui, bet ir jo kuriamai vertei bei socialiniam poveikiui.
„Nesvarbu, kiek tavo sprendimas jau uždirbo ar kiek rinkų pasiekei – šiame konkurse svarbiausia, kokią problemą sprendi ir kokį realų teigiamą poveikį sukuri“, – sako I. Žilionienė.
Laimėtojams nacionalinis konkursas atveria kelią į pasaulinius „World Summit Awards“ apdovanojimus: jie atstovaus Lietuvai tarptautinėje atrankoje, o patekę tarp WSA laimėtojų gaus galimybę pristatyti savo sprendimą Pasauliniame WSA kongrese tarptautinei komisijai, ekspertams ir partneriams.
WSA laimėtojai dalyvauja pristatymo mokymuose, dirbtuvėse ir tiksliniuose susitikimuose su mentoriais, komisijos nariais, viešojo sektoriaus, verslo bei tarptautinių organizacijų atstovais. Jų sprendimai įtraukiami į WSA katalogą, pristatomi WSA komunikacijos kanaluose ir renginiuose, o šis matomumas padeda stiprinti sprendimo patikimumą, užmegzti ryšius su partneriais iš 180 pasaulio šalių ir plačiai tarptautinei auditorijai pristatyti Lietuvos skaitmenines inovacijas.
Ankstesniais metais ne vienas Lietuvoje sukurtas skaitmeninis sprendimas jau pelnė pasaulinį WSA pripažinimą. Praėjusiame pasauliniame WSA konkurse laimėtojais tapo net du sprendimai iš Lietuvos: kategorijoje „Mokymasis ir švietimas“ nugalėjo „EditAI“ (https://editai.co), o jaunųjų kūrėjų kategorijoje „Young Innovators“ – „BBright“ sukurtas „Elicėjus“ (https://www.elicejus.lt). Jie papildė garbingą ankstesnių metų WSA alumnų būrį, kuriame yra tokie Lietuvoje ir pasaulyje žinomi vardai kaip „Vedliai“, „Citify“, „Oxipit“, „BitDegree“, „Interactio“ ir kiti.
Sprendimų registracija į nacionalinį konkursą „Skaitmeninis knygnešys / WSA Lithuania“ vyksta nuo balandžio 27 d. iki birželio 1 d. svetainėje www.skaitmeninisknygnesys.lt. Birželio 18 d. vyks finalinis „Skaitmeninio knygnešio“ renginys, kuriame paaiškės konkurso laimėtojai, kurie ne tik pelnys kelialapius į tarptautinį etapą, bet ir bus apdovanoti vertingais prizais. Tarp jų – 3000 Eur piniginė premija geriausiam startuoliui.
Konkursą „Skaitmeninis knygnešys“ organizuoja VSSA kartu su konkurso draugais: „GovTech Lab Lithuania“, asociacija „Infobalt“, „Jaunaragiai“, SEB Bankas, „Telia Lietuva“, „ChangeAI“, „Sensus PR“.
