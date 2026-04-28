Japonijos oro uoste antžeminio aptarnavimo darbus atliks robotai

Pasak oro uosto atstovų, robotai bus išbandomi dvejus metus, siekiant palengvinti darbuotojų darbo krūvį.
Iš pradžių Kinijoje pagaminti robotai bus naudojami pakraunant ir iškraunant krovininius konteinerius. Apie tai JAL ir bendrovės partneris šiame projekte „GMO AI & Robotics“ paskelbė pirmadienį, per demonstracinį renginį žiniasklaidai.
JAL teigimu, Japonijos aviacijos pramonė susiduria su darbo jėgos trūkumu, kurį lemia augantis atvykstamojo turizmo srautas ir mažėjantis darbingo amžiaus gyventojų skaičius. Šioje avialinijų bendrovėje dirba 4 tūkst. antžeminio aptarnavimo darbuotojų.
Bendrovė tikisi, kad ateityje šie robotai taip pat galės valyti lėktuvų salonus ir valdyti antžeminę techniką.
Anot „GMO AI & Robotics“ prezidento Tomohiro Uchida'os, nors atrodo, kad oro uostuose taikoma automatizacija ir standartizacija, tačiau jų vidinės operacijos vis dar stipriai priklauso nuo žmogaus darbo, o oro uostai susiduria su rimtu darbo jėgos trūkumu.
„Japan Airlines“ antžeminio orlaivių aptarnavimo įmonės JGS prezidentas Yoshiteru Suzuki tikino, kad robotų pasitelkimas fiziškai sunkiems darbams atlikti bus itin naudingas darbuotojams. Tačiau jis pabrėžė, kad kai kuriuos darbus, įskaitant susijusius su saugumu, gali atlikti tik žmonės.
Kai kurie Japonijos oro uostai jau naudoja robotus, įskaitant patruliavimui ir prekybai.
Pasak didžiausią Japonijoje turizmo agentūrą valdančios bendrovės „JTB Group“, per pirmuosius du šių metų mėnesius Japoniją aplankė daugiau nei 7 mln. turistų iš užsienio.
